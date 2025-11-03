Понедельник, 3 Ноября 2025 15:18

АрмИнфо. Замглавы МИД Армении Ваан Костанян и заместитель министра иностранных дел Египта Ваэл Хамед на встрече в Каире отметили важность созыва в ближайшее время заседания межправительственной комиссии между Арменией и Египтом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

По убеждению сторон, созыв заседания придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

Кроме того, собеседники подробно обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых в ходе консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран в апреле текущего года, подчеркнув готовность к сотрудничеству в сферах туризма, инфраструктуры, здравоохранения и высоких технологий, обменялись мнениями о ходе мирных процессов на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.