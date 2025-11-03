Понедельник, 3 Ноября 2025 15:11

АрмИнфо. Статья "От союза к "мягкому завоеванию": анатомия турецко-азербайджанского военного союза до и после нагорно-карабахской войны 2020 года" исследователей Института востоковедения Национальной академии науки (НАН) Левона Овсепяна и Артема Тонояна получила широкое международное распространение после публикации в престижном журнале "Small Wars & Insurgencies" авторитетного издательства "Taylor & Francis".

Как отмечается в сообщении, поступившем в АрмИнфо, в частности, статью на странице издательства просмотрели и скачали более 828 раз, что является высоким показателем для статьи с закрытым доступом. "Еще одним показателем ее широкого распространения является около 20 научных ссылок, некоторые из которых находятся в авторитетных международных журналах, индексируемых в Scopus", - подчеркнули в НАН Армении.

Касаясь самой статьи, в Национальной академии науки отметили, что в ней анализируются теоретические и концептуальные основы турецко-азербайджанского тандема, предпосылки его формирования, тенденции развития союза, новые направления развития двустороннего военного союза после Арцахской войны 2020 года, а также установление доминирования турецкой военной школы в Азербайджане. "В частности, в статье отмечается, что вовлечение Турции в 44-дневную Арцахскую войну и углубляющееся сотрудничество в военной сфере оказали и продолжают оказывать влияние на процесс формирования азербайджанской нации, ее идентичности и идеологической трансформации, делая тюркизм доминирующей идеологией", - пояснил Овсепян.

В свою очередь Тоноян обратил внимание, что фундаментальное значение статьи заключается в раскрытии сути турецко-азербайджанских военно-политических отношений, а её практическое значение - в понимании тенденций этого сотрудничества после Арцахской войны 2020 года, их общественно-политического воздействия на Азербайджан и оценки вызовов безопасности Армении.

Согласно источнику, исследование выполнено в рамках базового финансирования Института востоковедения НАН Армении.