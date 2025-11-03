Понедельник, 3 Ноября 2025 13:00

АрмИнфо. Ардшинбанк традиционно проводит мгновенный розыгрыш призов среди заёмщиков под залог золотых изделий. С 3 ноября по 15 декабря клиенты, подавшие заявку и получившие в Ардшинбанке кредит под залог золотых изделий, смогут принять участие в лотерее и выиграть 3000 подарков.

В лотерее могут принять участие все клиенты, которые в указанный период оформили кредит под залог золота. Сразу после одобрения кредита клиент сможет выбрать любой из купонов спринта и, в случае выигрыша, получить свой подарок на месте. Кредиты под залог золотых изделий в Ардшинбанке предоставляются в драмах РА и долларах США.

В акции по выдаче кредитов под залог золота участвуют все филиалы Банка, за исключением следующих: Головной офис, филиалы «Паронян», «Гюльбенкян», «Площадь Республики», «Гарегин Нжде», «Терян», «Далма», «Звартноц», «Чаренц», «Каскад», «Бюзанд», «Налбандян» и «Вардананц».

Отметим, что в Ардшинбанке кредиты под залог золота предоставляются на потребительские и сельскохозяйственные цели. Номинальная процентная ставка начинается от 3,5% годовых, а эффективная – от 17,16%, соотношение кредит/залог составляет 100–600%. Кредиты предоставляются на срок от 90 дней до 60 месяцев.

Подробнее об условиях кредитования под залог золота можно узнать на официальном сайте Банка.