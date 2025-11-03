Понедельник, 3 Ноября 2025 12:51

АрмИнфо. Если антиконституционный процесс, инициированный премьер-министром Армении Николом Пашиняном, не будет остановлен, парламентские выборы 2026 года превратятся не в демократическую процедуру, а в формальную церемонию легитимации авторитарной власти. Об этом в социальных сетях пишет лидер партии "Демократическая альтернатива" Сурен Суренянц.

По его словам, смысл политических выборов теряется в тот момент, когда власть превращается в самоцель и антиконституционную систему.

Политик напомнил, что Никол Пашинян планирует на следующей неделе посетить литургию в церкви Святой Богородицы в Талине, которую проведет иерей Таде Тахмазян. "Он известен как священнослужитель, поддерживающий власти, и прибыл вчера в Ованнаванк в сопровождении мэра Талина. В то же время, на фоне выборов в Вагаршапате были арестованы брат и племянник Католикоса всех армян. По словам адвоката Ара Зограбяна, обвинение основано на ложном доносе, а опубликованные видеозаписи подтверждают очевидную сфабрикованность дела. Эти события не случайны: они отражают новый, системный подход власти. "Духовные собрания" в Ованнаванке показали, что антицерковная инициатива Пашиняна не пользуется общественной поддержкой. И именно после этого провала власти прибегает к открытому давлению, пытаясь установить контроль над церковью", - подчеркнул политик

Он указал на прозрачность мотивов властей. В первую очередь, речь идет о расширении географии "оккупации" церкви. После Ованнаванка очередь дошла до Талина. Во-вторых, власти ведут дело к изоляции Католикоса. Дела, возбужденные против приближенных Верховного Патриарха, носят откровенно политический характер и направлены на дискредитацию духовного лидера. В третьих, готовится почва для следующего удара. Власти стремятся создать общественную атмосферу, в которой возможные действия против Католикоса будут представлены как "общественное требование". "Всё это наносит удар не только по Церкви, но и по институциональным основам государственности. Когда политическая власть стремится подчинить Церковь, нарушаются конституционный баланс и основы светского государства. В сложившейся ситуации перед оппозицией стоит важнейшая задача сохранения государственности и защиты национальной идентичности. Миссия оппозиции должна быть ясной и системной: сформировать единую и последовательную стратегию, которая защитит Церковь и другие институты национальной идентичности, предотвратить попытки власти расколоть общество иллюзиями "духовной революции", восстановить общественное доверие, которое может стать опорой национального сопротивления и политического возрождения. Если антиконституционный процесс, инициированный Пашиняном, не будет остановлен, парламентские выборы 2026 года превратятся не в демократическую процедуру, а в формальную церемонию легитимации авторитарной власти", - подчеркнул Сурен Суренянц.