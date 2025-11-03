Понедельник, 3 Ноября 2025 10:48

АрмИнфо. В Армении сложилась очень интересная ситуация: ни один шаг властей не приносит социального позитива. Абсолютно ни один шаг не приводит к позитивным изменениям в общественной среде, а следовательно, и к росту рейтинга или авторитету властей. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог, член группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

По его словам, власти это прекрасно понимают и не находят иных решений, кроме арестов. С другой стороны, никакие безобразия со стороны правительства не приводят к взрыву. Сформировался своего рода общественный баланс, временный национальный консенсус типа "уживёмся". "Ещё одна особенность ситуации заключается в том, что власти в общественной жизни обладают абсолютной монополией на инициативу. Планирование, более или менее долгосрочные расчёты сейчас осуществляют именно они. Но, получив установку "делаю, что хочу", оно также допускает грубые, порой фатальные ошибки. Такова и борьба с церковью", - отметил политолог.

Ваге Ованнисян уверен, что церковь, конечно, победит и победит со всей своей мощью. Сейчас идёт этот процесс. Все волны случайностей, временных трудностей и безумия будут смяты этим величием. "Но пришло время, чтобы это величие перешло и к государственным структурам, политическим и гражданским институтам. В этом случае мы все победим. Если мы будем честны с собой, то признаем, что в основе наших трагических неудач лежало именно отсутствие величия, ничтожность нашего мышления и поведения. В государстве с острыми проблемами безопасности в Арцахе и других местах государственное мышление не могло десятилетиями находиться на столь низком уровне, а концепции государственного, политического и гражданского устройства не могли быть столь ничтожными. Конечно, эта постыдная фаза "смирения" не продлится вечно. Нас ждёт быстрое восстановление с того момента, как мы поймём, что наше государство должно воспитывать людей с глубокими идеями и видящих эту страну выше своих денег и материальных благ", - подчеркнул политолог.