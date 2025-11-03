Понедельник, 3 Ноября 2025 10:32

АрмИнфо. Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Балканский велаят, где принял участие в церемониях закладки комплекса по производству карбамида мощностью 1 миллион 155 тысяч тонн в год на территории этрапа Туркменбаши, а также участка Туркменбаши–Гарабогаз автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана. Глава государства также участвовал в открытии водоочистного сооружения мощностью 20 тысяч кубометров в сутки в Эсенгулыйском этрапе и автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл.

Проведение этих торжеств накануне широко отмечаемого Дня работников строительного и промышленного комплекса Туркменистана имеет особое значение. Это стало наглядной демонстрацией продолжения благородных традиций, таких как строительство мостов и дорог в нашей стране под мудрым руководством Аркадаглы Героя Сердара, который успешно реа­лизует начинания и высокие цели Героя-Аркадага.

По инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-­Аркадага и под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова в Отчизне принимаются необходимые меры по комплексному развитию регионов и расширению их промышленной и транспортной инфраструктуры.

Это является ярким свидетельством успешной реализации задач, намеченных в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Нацио­нальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и «Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах».

В настоящее время с целью увеличения объёмов продукции, производимой на основе местного сырья, осуществляется последовательная работа по модернизации производственных объектов в составе строительного и промышленного комплексов, а также по созданию современных производств, выпускающих импортозамещающую и экспортно-ориентированную продукцию.

Наряду с этим реализуются крупные проекты по совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры страны, созданию новых международных транспортных коридоров. В результате сформирована развитая система автомобильных дорог, отвечающая высоким требованиям современности.

Последовательное повышение уровня жизни народа является прио­ритетным направлением масштабных социально-экономических преобразований. При этом обеспечение населения чистой питьевой водой определено одной из ключевых целей. Для успешной реализации поставленных в этом направлении задач в Туркменистане проводятся соответствующие мероприятия, совершенствуются системы водоснабжения городов и населённых пунктов. Особое внимание уделяется развитию водного хозяйства страны, внедрению в отрасль инновационных технологий и последних дос­тижений науки.

…Утром в Международном аэропорту столицы главу государства провожали официальные лица.

Через некоторое время авиа­лайнер Президента Сердара Бердымухамедова приземлился в Международном аэропорту города Туркменбаши.

Здесь хяким Балканского велаята сообщил Президенту страны радостную весть о выполнении арендаторами-хлопкоробами региона договорных обязательств перед государством.

Глава Туркменистана, с удовлетворением выслушав эту информацию, поздравил хлопкоробов велаята с трудовым достижением и пожелал дальнейших успехов.

Глава государства на автомобиле направился к месту проведения церемонии закладки строительства комп­лекса по производству карбамида мощностью 1 миллион 155 тысяч тонн в год на территории этрапа Турк­менбаши.

По случаю знаменательного события здесь собрались Председатель Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров, руководители министерств и отраслевых ведомств страны, хяким Балканского велаята и многочисленные гости.

Участники церемонии с большим воодушевлением приветствовали Президента Туркменистана.

Песенно-музыкальные выступления деятелей культуры и мастеров искусств приумножили праздничную атмосферу торжества.

Глава государства проследовал в специально оборудованный конференц-зал и выступил с речью по случаю ввода в эксплуатацию и закладки новых объектов.

Обращаясь к участникам торжества, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что сегодня по случаю Дня работников строительного и промышленного комплекса мы участвуем в церемонии закладки важных объектов в Балканском велаяте – комплекса по производству карбамида в этрапе Туркменбаши и автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана.

«Мы также торжественно сдадим в эксплуатацию водо­очистное сооружение в Эсенгулыйском этрапе Балканского велаята, автомобильный мост через залив Гарабогаз кёл», – сказал глава государства и искренне поздравил всех с Днём работников строительного и промышленного комплекса, а также с открытием и закладкой фундамента новых объектов.

Как отмечалось, в настоящее время согласно Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Нацио­нальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и «Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» успешно проводится эффективная работа по развитию на инновационной основе оте­чественной промышленности.

Создаются высокотехнологичные, экспортно-ориентированные производства. В результате регулярно расширяются ассортимент и объёмы выпуска высококачественной продукции, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, подчерк­нув, что в ходе Международной выставки и конференции «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана», которые пройдут завтра в Национальной туристической зоне «Аваза», будут широко представлены достижения и успехи страны в этих сферах.

Как подчеркнул глава государства, новый комплекс по производству карбамида, фундамент которого сегодня закладывается в этрапе Туркменбаши Балканского велаята, является одним из крупных инвестиционных проектов. В настоящее время в стране действуют заводы «Tejenkarbamid», «Marykar­bamid» и «Garabogaz­karbamid». Новый комплекс также будет соответствовать международным экологическим стандартам, его строительство осуществит консорциум компаний «Mitsubishi Corporation» (Япония) и «Gap Inşaat» (Турция). Здесь будут применяться передовые технологии от ведущих компаний Европы и Азии.

Современный комплекс рассчитан на ежесуточный выпуск 2000 тонн аммиака и 660 000 тонн в год, который будет использоваться в качестве сырья при производстве карбамида.

В целом завод будет производить 3500 тонн в сутки, а в год 1 миллион 155 тысяч тонн карбамидных удобрений. Его продукция также будет экспортироваться за рубеж.

На современном предприя­тии будет создано более тысячи новых рабочих мест, а большинство задействованных профильных специалистов прошли подготовку в высших учебных заведениях мира. Здесь для них будут созданы все условия.

В целом новый комплекс по производству карбамида внесёт весомый вклад в дальнейшее развитие отечественной химической промышленности. Это придаст мощный импульс стремительному прогрессу экономики страны, подчеркнул Президент Туркменистана, отметив, что её динамичный рост открывает широкие возможности для дальнейшего улучшения социально-бытовых условий населения страны, обеспечения мирной, благополучной и счастливой жизни нашего народа.

Наши мудрые предки считали строи­тельство дорог и мостов благородным делом, превратив его в благородный принцип, который в настоя­щее время достойно продолжается в дорожно-транспортной инфраструктуре Туркменистана, являющегося сердцем Великого Шёлкового пути. Об этом наглядно свидетельствует регулярное строительство новых дорог и мостов в стране.

«Вот и сегодня мы вводим в эксплуатацию современный автомобильный мост через залив Гарабогаз кёл. Этот проект был реализован туркменскими строителями совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Альтком», – отметил глава государства. Общая протяжённость современного моста, построенного на автодороге Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана, составляет 354 метра, ширина 21 метр.

Говоря о том, что сегодня также будет заложен фундамент автодороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана, глава государства подчеркнул, что на этой современной трассе общей протяжённостью 207 километ­ров будут созданы все необходимые условия для пассажиров и водителей.

Как отмечалось, новый объект дорожно-транспортной инфраструктуры станет важной составляющей международных транспортных маршрутов. Мост и автомагистраль значительно увеличат объёмы грузооборота, транспортных и пассажирских перевозок между западными и северными регионами Отчизны, а также соседними странами, будут способствовать росту грузооборота в Международном морском порту Туркменбаши.

Говоря о сегодняшней торжественной сдаче в эксплуатацию сооружения по очистке морской воды мощностью 20 тысяч кубометров в сутки в Эсенгулыйском этрапе Балканского велаята, Президент Туркменистана особо отметил его оснащённость современным оборудованием от европейских компаний.

Как подчеркнул глава государства, комплексная работа по социально-экономическому развитию Балканского велаята страны успешно продолжается. Здесь последовательно строятся и вводятся в эксплуатацию мощные промышленные предприятия, объекты социально-культурного назначения.

В настоящее время в этрапе Турк­менбаши Балканского велаята высокими темпами ведётся строительство электростанции комбинированного цикла. В посёлке Гувлымаяк Балканского велаята возводится комплекс объектов социально-культурного назначения.

Отметив, что строительство в Кизыларватском этрапе Балканского велаята современного посёлка, многофункциональной солнечно-ветровой электростанции находятся на завершающей стадии, Президент Туркменистана подчеркнул, что работа по развитию регионов нашей независимой Отчизны будет продолжена.

Сердечно поздравив участников церемонии с закладкой фундамента комплекса по производству карбамида в этрапе Туркменбаши Балканского велаята и автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана, а также с торжественным вводом в эксплуатацию водоочистного сооружения в Эсенгулыйском этрапе Балканского велаята и автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл по случаю Дня работников строительного и промышленного комплекса, широко отмечаемого в Международный год мира и доверия, глава государства пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе.

Затем ведущий обратился к Президенту страны с просьбой дать разрешение на открытие водоочистного сооружения в Эсенгулыйском этрапе по цифровой системе.

На площадке, где проходила церемония, состоялись выступления деятелей культуры и мастеров искусств.

Затем специалист водоочистного сооружения, выступая по цифровой системе, подчеркнул, что вводимый в эксплуатацию новый объект не только способствует укреп­лению базы обеспечения чистой питьевой водой, но и свидетельствует, что самое ценное богатство страны – здоровье человека – является приоритетным направлением в реализуемой государственной политике. Пользуясь случаем, он от имени всех работников отрасли выразил сердечную признательность Президенту Туркменистана и Герою-Аркадагу за созданные для работы условия, пожелав крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в деятельности на благо страны и народа.

Затем специалист обратился с просьбой к главе государства дать благословение на ввод в эксплуатацию этого важного объекта.

Под аплодисменты участников церемонии Президент Сердар Бердымухамедов дал благословение на открытие нового водоочистного сооружения.

Далее состоялась демонстрация видеофильма о водоочистном сооружении.

В рамках «Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года» во всех велаятах страны строятся и вводятся в эксплуатацию современные водные объекты.

Ярким подтверждением тому является данное водоочистное сооружение, расположенное на площади 8 гектаров, оснащённое новейшими европейскими технологиями. Оно способно производить 20 тысяч кубометров чистой питьевой воды из морской воды в течение суток.

Далее церемония продолжилась открытием автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл по цифровой системе.

Житель Балканского велаята, Почётный старейшина Туркменистана А.Бегджанов, выступая по цифровой системе, отметил, что благородные традиции наших предков, такие как прокладка дорог и строительство мостов, процветают благодаря инициативам Героя-Аркадага и усилиям Президента Туркменистана. В данной связи он от имени всех жителей Балканского велаята выразил сердечную признательность главе государства и Национальному Лидеру туркменского народа Герою-Аркадагу.

Затем А.Бегджанов обратился с просьбой к главе государства дать благословение на сдачу в эксплуатацию автомобильного моста.

Президент Туркменистана по цифровой системе дал благословение на ввод в строй автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл.

Почётные старейшины и седовласые матери перерезали праздничную ленту по случаю открытия нового автомобильного моста. На специально подготовленной на мосту площадке состоялись выступления мастеров искусств.

Затем был продемонстрирован видеофильм об особенностях моста.

Общая протяжённость моста, построенного в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана от 16 июня 2022 года «О строи­тельстве автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл», расположенного на автомобильной дороге Турк­менбаши–Гарабогаз–граница Казахстана, составляет 354 метра. Его ширина с двумя пролётами и двумя полосами движения 21 метр, а общая длина подъездных путей к нему равна 2000 метрам.

Построенный в рамках модернизации внутренней дорожно-транспортной системы страны современный мост соединяет города Туркменбаши и Гарабогаз с братским государством Казахстан, прокладывая международные транспортные коридоры. Кроме того, эта автомобильная трасса является частью надёжной автомобильно-­дорожной системы Центральной Азии, связывающей Иран, Туркменистан и Казахстан.

Автомобильный мост призван способствовать расширению торговли и товарооборота, транспортных и пассажирских перевозок между западным и северным регионами страны, а также соседними государствами. Он экономически эффективен для перевозчиков из России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Индии, позволяя добраться до стран Северной и Западной Европы морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Кроме того, это создаст дополнительные возможности для местного бизнеса по ведению трансграничной торговли с соседними странами. В целях расширения коммерческих возможностей и повышения значимости безопасности дорожного движения на определённых участках трассы будут обу­строены полосы придорожного обслуживания.

Далее торжества продолжились церемонией закладки фундамента строительства комплекса по производству карбамида.

Слово для выступления было предоставлено председателю Совета управляющих группы компаний «Çalik Holding» Ахмету Чалыку.

Как отмечалось, благодаря великим начинаниям Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага и дальновидной государственной политике, реализуемой под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, Туркменистан достиг больших высот и уверенно движется вперёд. Большое значение придаётся комплексному развитию всех отраслей экономики. Наряду с другими сферами государство уделяет особое внимание дальнейшему развитию химической промышленности, систематически направляя крупные инвестиции.

Ахмет Чалык выразил огромную признательность главе Туркменистана за участие компании в строи­тельстве нового объекта, призванного внести значительный вклад в развитие химической промышленности нашей страны, и за возможность присутствовать на сегодняшней церемонии.

Турецкий бизнесмен отметил, что Туркменистан за короткий период превратился в одну из самых быстроразвивающихся индустриальных стран мира. Сообщалось, что в рамках реализации стратегии развития химической промышленности особое внимание уделяется прежде всего эффективному использованию местного сырья и увеличению производства минеральных удобрений, а также развитию экспортного потенциала отрасли. В этой связи комплекс по производству карбамида, строительство которого будет начато с благословения Президента Туркменистана, также сыграет важную роль в производстве карбамидных удобрений из природного газа.

– Мы, как строительная компания «Gap Inşaat», хотим заверить, что ответственно подойдём к возведению этого комплекса, который внесёт весомый вклад в дальнейшее развитие химической промышленности, внедряя передовые технологии, инновационные, экологически безопасные решения, выполним работу качественно, – сказал Ахмет Чалык и ещё раз выразил главе государства признательность за доверие, оказанное его компании по реализации этого проекта, имеющего большое значение для экономики Туркменистана.

Затем выступил главный исполнительный директор японской компании «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.» Эйсаку Ито, в первую очередь выразив признательность за возможность присутствовать и выступить с речью на церемонии закладки фундамента нового комплекса по производству карбамида в Туркменистане.

Как отмечалось, благодаря поддержке Президента Сердара Бердымухамедова и Национального ­Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-­Аркадага компания «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.» реализовала в Туркменистане ряд проектов. Тот факт, что строительство этого комплекса осуществляется именно сегодня, также является предметом особой гордости для представителей данной компании.

В результате преобразований, проходящих под руководством главы государства, во всех сферах государственной жизни достигаются большие успехи. Дипломатические инициативы Туркменистана и реализуемая им внешняя политика являются образцовыми. Яркий пример того – инициатива Туркменистана по объявлению Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 2025 года «Международным годом мира и доверия». В этой связи Эйсаку Ито выразил признательность Президенту Туркменистана за его усилия по укреплению глобального сотрудничества в целях построения мирного, инклюзивного и устойчивого будущего.

Бизнесмен рассказал о дружественных отношениях между Японией и Туркменистаном, отметив дальнейшее укрепление двустороннего экономичес­кого партнёрства. В апреле этого года Президент Сердар Бердымухамедов посетил Японию с визитом. В ходе визита глава государства принял участие в торжествах по случаю Национального дня Туркменистана на Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке, а также провёл ряд встреч на высшем уровне.

Эйсаку Ито сказал, что возглавляемая им компания совместно с турецкой компанией «GAP Inşaat» и японской «Mitsubishi Corporation» в 2018 году построила в Гарабогазе завод по производству карбамидных удобрений, и что «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.» также осуществит строительство комплекса по производству карбамида, закладка которого состоится сегодня, совместно с «GAP Inşaat», выразив уверенность, что всё это ещё больше укрепит дружественные отношения между Японией, Туркменистаном и Турцией.

В заключение главный исполнительный директор «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.» отметил, что компания, реализующая задачи, обозначенные в Программах социально-экономического развития Туркменистана, намерена и впредь вносить свой вклад в достижение поставленных в них целей. Он поздравил всех с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана и выразил наилучшие пожелания Президенту Сердару Бердымухамедову и всему народу страны.

После выступлений состоялась демонстрация видеофильма о новом комплексе мощностью 1 миллион 155 тысяч тонн карбамида в год, который будет построен в этрапе Туркменбаши Балканского велаята.

В настоящее время активное внедрение передовых технологий и инновационных разработок способствует успешной реализации масштабных программ, иниции­рованных Президентом Туркменистана, в том числе Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Нацио­нальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах».

Строительство комплекса по производству карбамида было поручено турецкой компании «Gap Inşaat Yatirim ve Diş Ticaret A.Ş.» и японской компании «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.».

Технологию производства аммиака осуществит датская компания «Topsoe», синтеза карбамида – итальянская компания «Saipem», производства карбамида – немецкая компания «Thyssenkrupp», а технологию утилизации CO2 в производстве – японская компания «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.».

Стратегия развития химической промышленности Туркменистана нацелена на максимальное использование местных ресурсов, расширение и развитие экспортного потенциала отрасли. Особое внимание уделяется увеличению производства минеральных удобрений.

Будут приняты конкретные меры по выводу продукции, производимой на комплексе, на мировой рынок. В частности, планируется отремонтировать порт Киянлы для транспортировки готовой продукции нового комплекса по экспортным маршрутам, продлить существующую железную дорогу до нового комплекса и соединить его с железнодорожной сетью Туркменистана. Эти работы будут способствовать увеличению объёмов экспорта промышленной продукции.

Далее Президент страны оставил памятную запись по случаю церемонии закладки комплекса по производству карбамида.

Затем были продемонстрированы видеоролики об участке Туркменбаши–Гарабогаз автодороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана.

Эта современная магистраль будет состоять из четырёх полос движения. Ширина дорожного полотна составит 27,5 метра, ширина проезжей части – 7,5 метра с каждой стороны, ширина полосы движения – 3,75 метра. Для обеспечения безопасности полосы движения будут разделены между собой специальным бетонным ограждением, по обеим сторонам дороги будут установлены барьеры.

Эта современная автомобильная дорога общей протяжённостью 207 километров от города Туркменбаши продолжится до автомобильного моста через залив Гарабогаз, далее до кольцевой развязки в районе завода «Garabogazkarbamid» и выйдет к Государственной границе с Казахстаном.

Качество дорожного покрытия будет обеспечено благодаря современным технологиям и состоять из нескольких слоёв. Поверх выровненного и уплотнённого грунтового слоя будут уложены: геотекстиль, крупнозернистая гравийно-песчаная смесь толщиной 30 см, мелкозернистая гравийно-песчаная смесь толщиной 20 см, ячеистый крупнозернистый горячий асфальтобетон толщиной 8 см, плотный крупнозернистый горячий асфальтобетон толщиной 7 см и в качестве завершающего слоя плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон толщиной 5 см с последующей трамбовкой.

Вдоль этой современной магистрали, которая будет обслуживать 580 автомобилей в час и 14 000 автомобилей в сутки, запланировано строительство 8 автобусных остановок, а также парковок, заправочных станций и объектов социального назначения. Въезды и выезды на магистраль будут оснащены современным оборудованием видеонаблюдения с сервером хранения данных.

Реализация строительно-проектных работ на участке Туркменбаши–Гарабогаз автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана будет способствовать повышению транспортно-логистического потенциала нашей страны и превращению в важное звено международных перевозок.

Затем Президент Туркменистана оставил памятную запись по случаю этого знаменательного события.

Далее глава государства прибыл на место, где состоялась закладка нового комплекса по производству карбамида.

Мальчик в национальном костюме с лопатой в руках обратился к Президенту с просьбой заложить фундамент нового комплекса по производству карбамида и вручил капсулу с памятной записью.

Президент Сердар Бердымухамедов заложил в фундамент нового комплекса капсулу и бросил первые лопаты бетона, дав старт его строительству.

Примеру главы государства последовали участники церемонии.

Здесь по просьбе детей Президент страны сфотографировался с ними, вручив подарки.

Затем Президент Туркменистана направился к месту начала строительства участка Туркменбаши–Гарабогаз автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана.

По пути глава государства ознакомился с техникой, которая будет использоваться в строительных работах.

Этот технический парк свидетельствует об экономической мощи Туркменистана и играет важную роль в успешной реализации запланированных строительных проектов.

На месте проведения церемонии состоя­лись выступления деятелей культуры.

Затем глава государства по просьбе представителя молодого поколения под бурные аплодисменты присутствующих опустил в фундамент стройплощадки капсулу с памятной записью и первые лопаты бетона, следуя благородной традиции нашего народа, благословив это начинание.

По просьбе детей Президент страны сфотографировался с ними и вручил подарки.

На площадке, где проходила церемония, звучали песни и музыка, воспевающие нашу любимую Родину, великие перемены нашей новой исторической эпохи, её высокий созидательный дух.

По завершении торжества Президент Сердар Бердымухамедов тепло попрощался с участниками и отбыл с места события.

По случаю прошедшего в этрапе Турк­менбаши Балканского велаята знаменательного события в специально оборудованном месте на территории спорткомплекса «Awaza» был дан той-садака.

Так, торжественное открытие водоочистного сооружения в Эсенгулыйском этрапе и автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл, а также закладки фундамента комплекса по производству карбамида в этрапе Туркменбаши и участка Туркменбаши–Гарабогаз автодороги Турк­менбаши–Гарабогаз–граница Казахстана ознаменовали собой новый этап в развитии страны. Эти масштабные инициативы, реа­лизуемые под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, подтверждают приоритет Туркменистана на устойчивое экономическое развитие, благополучную жизнь народа и твёрдую приверженность добрососедским отношениям.