Суббота, 1 Ноября 2025 13:54

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в церемонии задействования полицейской гвардии МВД страны.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян в сопровождении министра внутренних дел Арпине Саркисян ознакомился с техническими средствами Полицейской гвардии, новым вооружением, соответствующим международным стандартам.

"Сегодня мы закладываем фундамент совершенно новой службы, и это важный акцент. Другими словами, мы не преобразуем войска полиции в гвардию полиции, а сегодня мы создали гвардию полиции. Конечно, пройденный путь и история остаются с нами, они ценны для нас, но с сегодняшнего дня мы открываем новую страницу истории и ожидаем, что гвардия полиции станет качественно новой службой как для Республики Армения, так и для её граждан и самих военнослужащих. И, конечно же, это важный этап реформирования полиции, системы Министерства внутренних дел", - сказал Пашинян, обращаясь к сотрудникам гвардии.

Полицейская гвардия, являющаяся одним из четырех основных направлений деятельности полиции, будет способствовать укреплению системы внутренней безопасности Армении посредством более целенаправленного набора инструментов. Благодаря новому вооружению и обученному персоналу, соответствующему международным стандартам, Полицейская гвардия будет отвечать за поддержание общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Полицейская гвардия будет функционировать как полноценная структура, не являясь правопреемницей какого-либо полицейского управления.

Основными задачами Полицейской гвардии являются: поддержание общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана объектов особой важности, подлежащих государственной охране, а также обеспечение безопасности перевозок специальных грузов, обеспечение правового режима военного и чрезвычайного положения, участие в защите населения в чрезвычайных ситуациях, содействие в обеспечении безопасности лиц, подлежащих особой государственной охране, и содействие органам, осуществляющим уголовный процесс.

"С образованием Полицейской гвардии впервые вступит в силу новый стандарт применения силы, соответствующий международным стандартам, включая случаи, основания и условия соразмерности применения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия и специальной техники", - говорится в сообщении правительства.