Суббота, 1 Ноября 2025 12:17

АрмИнфо. Наблюдательная миссия "Аканатес" (Свидетель) выявила недочеты в процесс финансирования партий на выборах в органы местного самоуправления (ОМС) в Вагаршапате, запланированных на ноябрь текущего года.

В поступившем в АрмИнфо сообщении миссии отмечается, что согласно последним поправкам к Избирательному кодексу Армении, каждые 3 рабочих дня после окончания срока регистрации партий, участвующих в выборах, и до третьего дня после голосования банки представляют в Комиссию по предупреждению коррупции (КПК) данные об остатках на счетах, поступлениях и расходах партий, участвующих в выборах.

КПК обобщает эти данные, составляет отчет и публикует его на своем сайте. Параллельно с этим Контрольно-ревизионная служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) обобщает данные о финансовых поступлениях и расходах предвыборных фондов участвующих партий и блоков, составляет сводный отчет, который размещается на сайте ЦИК.

В миссии отметили, что в результате сопоставления этих двух отчетов выявляются расхождения между суммами перечислений со счета партии на банковский счет и суммами поступлений в фонд. Между тем, подобных расхождений быть не должно, поскольку, согласно последним поправкам в Избирательный кодекс, перечисления в предвыборный фонд могут осуществляться только с банковских счетов партии.

"Таким образом, по состоянию на 27 октября, согласно отчёту ЦИК, со счёта правящей партии "Гражданский договор" на счёт предвыборного фонда было перечислено 10 миллионов драмов, при этом в отчёте ЦИК по фонду не указано ни поступлений, ни расходов.

Этот случай вызывает ещё большую тревогу, поскольку в ходе кампании, начавшейся 22 октября, мы зафиксировали многочисленные агитационные мероприятия партии "Гражданский договор", а Избирательный кодекс обязывает осуществлять расходы на избирательную кампанию только за счёт средств предвыборного фонда", - говорится в сообщении "Аканатес".

Также обращается внимание, что по состоянию на 22 октября в отчёте ЦИК по банковскому счёту партии "Республика" было указано 0 драмов поступления, 67 705 драмов расхода и остаток около 4 миллионов драмов. Между тем, в отчёте ЦИК по банковским счетам указывается на поступление 1 миллиона драмов в предвыборный фонд. Позднее отчёт ЦИК был обновлён, и было добавлено списание 1 миллиона драмов со счёта партии.

"По состоянию на 27 октября в отчёте ЦИК по банковским счетам партии "Родина" не зафиксировано списаний со счёта партии, в то время как в отчётах ЦИК по банковским счетам указывается на поступление 1 миллиона драмов в предвыборный фонд. По состоянию на 22 и 27 октября в выписках по банковским счетам партии "Наследие" отсутствуют данные о финансовых потоках партии, в то время как в отчёте ЦИК по банковским счетам указывается на поступление в предвыборный фонд. По состоянию на 27 октября в предвыборный фонд блока "Ахтанак" (Победа), согласно отчёту ЦИК по банковским счетам, поступило 16 320 000 драмов. В состав альянса входят партии АРФД и "Вперёд", поэтому со счетов этих партий могут быть сделаны только взносы в предвыборный фонд альянса. Однако в отчётах ЦИК от 22 и 27 октября общий объём средств, поступивших от партий АРФД и "Вперёд", составлял всего 13 миллионов драмов", - заявили в наблюдательской миссии.

В миссии также указали на проблемы в деятельности ЦИК Армении. В частности, отклонения от графика публикации отчётов ЦИК. В "Аканатес" также назвали проблемным тот факт, что Избирательная комиссия ЦИК представляет один отчёт, данные в котором обновляются каждые 3 дня (предыдущие данные не сохраняются), что затрудняет сравнение этих отчётов с течением времени.

"Эти два формата существенно усложняют контрольные функции СМИ и наблюдательных миссий в части проверки согласованности и достоверности данных. Нескоординированная работа этих двух структур, отвечающих за обеспечение прозрачности политического финансирования, делает невозможным эффективный мониторинг финансовых потоков, используемых в выборах. Мы ожидаем от обеих структур уточнения данных, а также надлежащего взаимодействия между двумя органами во избежание дальнейших неточностей и в полной мере соблюдения требований прозрачности", - подытожили в наблюдательской миссии.

Напомним, что выборы в Совет старейшин укрупненной общины Вагаршапат состоятся 16 ноября 2025 года. В ЦИК Армении документы об участии в выборах подали 9 политических сил, а по итогу зарегистрировались 7 политических сил.