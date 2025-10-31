Пятница, 31 Октября 2025 21:23

АрмИнфо.Основатель партии "Голос народа слышен", созданного гражданским движением "Против" - Ваник Никоян, раскритиковал предложение мэра Еревана Тиграна Авиняна запретить вождение личных транспортных средств в городе с целью решения проблемы связанной с пробками в армянской столице.

В заявлении, поступившем в АрмИнфо отмечается, что такое решение является проявлением давления на граждан. Как напомнил Никоян, цены на транспорт были повышены, несмотря на недостаточное количество автобусов, внеплановость маршрутов и неудобные остановки. "Недостаточно того, что вы повысили цены на транспорт, теперь вы еще хотите заставить людей пользоваться этим дорогим транспортом каждый день, запретив личные автомобили", - посетовал основатель партии.

Он также возмутился тем, что мэр Еревана Тигран Авинян продолжает оправдывать пробки формулировкой "рост экономической активности", тогда как по его словам, причина пробок не в том, что люди разбогатели и купили много автомобилей, а в отсутствии надлежащего городского управления. В связи с этим он задался вопросом, что столичный муниципалитет сделал за последние годы, чтобы граждане выбирали общественный транспорт из соображений комфорта, а не по принуждению?

"Вы не можете решать за граждан, кто, когда и на чем будет ездить. Проблема не в поведении гражданина - проблема в вашей неэффективной модели управления. Ереван не был забит машинами, Ереван был забит вашими нерешительными политическими решениями. И как бы вы ни пытались представить это как "цифровое решение" или "умное управление", факт один: человек снова остается заложником ваших ошибок", - резюмировал Никоян.

Напомним, что в ходе обсуждения проекта бюджета Армении на 2026 год, мэр Еревана Тигран Авинян, в качестве решения проблемы пробок в столице, предложил увеличить маршруты общественного транспорта и огранить пользование личными автомобилями. Он также заявил, что пробки являются следствием экономической активности. Ранее премьер Армении Никол Пашинян выразил возмущение пробками в Ереване и потребовал разработать эффективное решение этой проблемы.