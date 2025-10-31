Пятница, 31 Октября 2025 20:14

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в рамках визита в Бахрейн провел ряд двусторонних встреч.

Как сообщили в пресс-службе Совбеза Армении, Григорян провел отдельные встречи с генеральным директором государственной безопасности Ливана Эдгаром Лавандосом, советником по национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером, с советником президента Ирака по национальной безопасности Касимом аль-Араджи и генеральным директором Archent LNJ, основателем энергетической инициативы SyriUS Rotonda Majlis Джонатаном Басом.

Григоярн и Лавандос на встрече отметили важность развития комплексных двусторонних отношений между Арменией и Ливаном. В ходе встречи Григорян и Лавандос также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в области безопасности, и перспективы сотрудничества двух стран в этой сфере.

Секретарь Совбеза Армении с советником по национальной безопасности Швейцарии обсудил возможности расширения взаимодействия в многостороннем формате, а также коснулись событий в области международной безопасности.

А на встрече с Касимом аль-Араджи были обсуждены перспективы армяно-иракского сотрудничества, подчеркнута готовность развития многоотраслевого взаимодействия. Собеседники достигли договоренности об организации взаимных визитов и обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

В рамках визита Григорян также встретился с генеральным директором Archent LNJ, основателем энергетической инициативы SyriUS Rotonda Majlis Джонатаном Басом. На встрече стороны обсудили вопросы, связанные с проблемами энергетической безопасности.