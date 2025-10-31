Пятница, 31 Октября 2025 19:03

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции Еревана изменил меру пресечения с ареста на домашний арест дяде военнослужащего, пропавшего без вести в 44-дневной войны 2020 года Арсену Гукасяну.

Кроме того, суд в ходе сегодняшнего заседания применил в отношении Гукасяна подписку о невыезде и залог в 1 млн драм.

Напомним, что дядя без вести пропавшего военнослужащего был арестован на месяц после того, как во время акции протеста у Министерства обороны Армении кинул бутылку в представителя военной полиции. Вместе с ним был задержан также отец без вести пропавшего военнослужащего в 2020 году - Апиджан Саркисян, однако его позже отпустили под подписку о невыезде. Решение по делу Гукасяна было принято под председательством судьи Масиса Мелконяна - судьи с самым низким рейтингом в адвокатских кругах. Адвокат Гукасяна - Татевик Согоян тогда заявляла, что состояние здоровья ее подзащитного никак не сопоставимо с применением меры пресечения в виде заключения под стражу.