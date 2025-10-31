Arminfo.info


 Пятница, 31 Октября 2025 19:01
Марианна Мкртчян

Армения и Индия сверили графики по повестке визитов высокого уровня

Армения и Индия сверили графики по повестке визитов высокого уровня

АрмИнфо. Посол Армении в Индии Ваагн Афян обсудил с заместителем министра иностранных дел Индии, секретарем по линии вопросов Запада Сиби Джордж вопросы, связанные с предстоящими взаимными визитами высокого уровня.

Как сообщили в посольстве Армении в Индии, в ходе встречи также состоялся обмен мнениями по практическим шагам, направленным на повышение уровня двусторонних дружественных отношений и путям взаимовыгодного расширения многопрофильного сотрудничества.

Были отмечены многовековые и прочные культурные связи между Арменией и Индией, а также перспективное и надежное партнерство между двумя странами.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Секретарь Совбеза Армении провел ряд встреч в рамках визита в БахрейнСекретарь Совбеза Армении провел ряд встреч в рамках визита в Бахрейн
Армения не приняла участие в заседании Совета министров обороны государств СНГ в АлматыАрмения не приняла участие в заседании Совета министров обороны государств СНГ в Алматы
Суд в Армении изменил меру пресечения дяде военнослужащего, пропавшего без вести в 44-дневной войныСуд в Армении изменил меру пресечения дяде военнослужащего, пропавшего без вести в 44-дневной войны
Армения и Индия сверили графики по повестке визитов высокого уровняАрмения и Индия сверили графики по повестке визитов высокого уровня
Конкретики по визиту Эрдогана в Ереван нет - администрации турецкого лидераКонкретики по визиту Эрдогана в Ереван нет - администрации турецкого лидера
Армения стала государством-наблюдателем в Латиноамериканской ассоциации интеграцииАрмения стала государством-наблюдателем в Латиноамериканской ассоциации интеграции
Посол РФ: Железнодорожный маршрут через Сюник Армении можно восстановить за 2 годаПосол РФ: Железнодорожный маршрут через Сюник Армении можно восстановить за 2 года
Пашинян отредактировал свое же решение от 8 октября о создании Комиссии по открытию коммуникаций между РА и АР и утверждении персонального состава комиссииПашинян отредактировал свое же решение от 8 октября о создании Комиссии по открытию коммуникаций между РА и АР и утверждении персонального состава комиссии
Главы МИД Азербайджана и Грузии провели переговоры в СамаркандеГлавы МИД Азербайджана и Грузии провели переговоры в Самарканде
Новая кампания к Дню сбережений: IDBankНовая кампания к Дню сбережений: IDBank
Мэр Масиса заявил о прекращении своих полномочий как члена Совета старейшинМэр Масиса заявил о прекращении своих полномочий как члена Совета старейшин
Прокуратура добилась возвращения государству земли и Дома культуры в общинах Берд и АрташатПрокуратура добилась возвращения государству земли и Дома культуры в общинах Берд и Арташат
"Айакве" представила в Генпрокуратуру Армении сообщение о преступлении в связи с деятельностью лишенного сана Асатряна в монастыре Ованаванк
У Пашиняна обсудили создание уполномоченного органа по защите персональных данныхУ Пашиняна обсудили создание уполномоченного органа по защите персональных данных
Секретарь Совбеза Армении провел переговоры с директором Службы разведки КипраСекретарь Совбеза Армении провел переговоры с директором Службы разведки Кипра
Симонян: ПРООН внесла большой вклад в демократическое, экономическое и институциональное развитие АрменииСимонян: ПРООН внесла большой вклад в демократическое, экономическое и институциональное развитие Армении
Тигран Абрамян назвал <крайне опасной эмоциональной инъекцией> решение сократить срок обязательной военной службы в армии с 24 до 18 месяцев.Тигран Абрамян назвал <крайне опасной эмоциональной инъекцией> решение сократить срок обязательной военной службы в армии с 24 до 18 месяцев.
Губернатор Ширака: Аресты оппозиционеров не имеют политической подоплекиГубернатор Ширака: Аресты оппозиционеров не имеют политической подоплеки
Глава МВД Армении и чиновники ЕС обсудили ход процесса либерализации визового режима между Ереваном и БрюсселемГлава МВД Армении и чиновники ЕС обсудили ход процесса либерализации визового режима между Ереваном и Брюсселем
Спикер НС Армении надеется, что решение Ильхама Алиева не окончательное и лидеры Азербайджана и Турции все же прибудут на саммит ЕПССпикер НС Армении надеется, что решение Ильхама Алиева не окончательное и лидеры Азербайджана и Турции все же прибудут на саммит ЕПС
Мы может стать второй Газой: и что сделают Санчесы и другие?: Ален Симонян считает несвоевременным вопрос возвращения арцахцевМы может стать второй Газой: и что сделают Санчесы и другие?: Ален Симонян считает несвоевременным вопрос возвращения арцахцев
Фирма экс-главы СНБ Армении выявила факты монтажа записей по делу сторонников движения Фирма экс-главы СНБ Армении выявила факты монтажа записей по делу сторонников движения "Священная борьба"
Пашинян не ограничится Ованаванком. На очереди - Святой ЭчмиадзинПашинян не ограничится Ованаванком. На очереди - Святой Эчмиадзин
Армения присоединилась к консультативной системе раннего предупреждения бедствий Юго-Восточной ЕвропыАрмения присоединилась к консультативной системе раннего предупреждения бедствий Юго-Восточной Европы
Сотрудники СНБ Армении ночью нагрянуло в воинскую часть Сотрудники СНБ Армении ночью нагрянуло в воинскую часть "Химиков" Эчмиадзина
Адвокат: Суд изменил меру пресечения стороннику движения Адвокат: Суд изменил меру пресечения стороннику движения "Священная борьба"
Айк Бабаян освобожден с должности командующего войсками полиции АрменииАйк Бабаян освобожден с должности командующего войсками полиции Армении
ЕС готовь последовательно поддерживать демократические реформы, реализуемые в АрменииЕС готовь последовательно поддерживать демократические реформы, реализуемые в Армении
CIET 2025: зелёная энергетика и устойчивое строительство в центре международного диалога в АвазеCIET 2025: зелёная энергетика и устойчивое строительство в центре международного диалога в Авазе
В ОАЭ обсуждены возможности сотрудничества между столицами Ереваном и ДубаиВ ОАЭ обсуждены возможности сотрудничества между столицами Ереваном и Дубаи
Культурный геноцид в действии: Вражеская сторона подвергла вандализму еще одну церковь в оккупированном АрцахеКультурный геноцид в действии: Вражеская сторона подвергла вандализму еще одну церковь в оккупированном Арцахе
Изумляет то, что слова о союзном государстве воспринимаются как призыв к отказу от суверенитета: Захарова об обвинении мэра ГюмриИзумляет то, что слова о союзном государстве воспринимаются как призыв к отказу от суверенитета: Захарова об обвинении мэра Гюмри
Пашинян и Макрон подтвердили стратегическое значение двустороннего сотрудничестваПашинян и Макрон подтвердили стратегическое значение двустороннего сотрудничества
Глава Минсотруда против включения в пропорциональный список правящей партии внепартийных кандидатовГлава Минсотруда против включения в пропорциональный список правящей партии внепартийных кандидатов
Первопрестольный Святой Эчмиадзин будет всеми законными средствами добиваться восстановления своих прав на монастырь Ованаванк - ААЦПервопрестольный Святой Эчмиадзин будет всеми законными средствами добиваться восстановления своих прав на монастырь Ованаванк - ААЦ
Сотрудники ППС Сюникской области обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиямиСотрудники ППС Сюникской области обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями
Погиб в результате столкновения автомобиля с грузовым поездомПогиб в результате столкновения автомобиля с грузовым поездом
Защита Карапетяна: Кассационный суд разработал Защита Карапетяна: Кассационный суд разработал "правовой" инновационный механизм по делу бизнесмена
Экс-премьер: Участие Самвела Карапетяна в становлении Республики Армения неоценимоЭкс-премьер: Участие Самвела Карапетяна в становлении Республики Армения неоценимо
Армения и Армения и "Международный фонд в поддержку общественно значимых медиа" подписали меморандум о взаимопонимании
ЦИК Армении представил делегации ЕС инструменты противодействия гибридным угрозам в преддверии общегосударственных выборовЦИК Армении представил делегации ЕС инструменты противодействия гибридным угрозам в преддверии общегосударственных выборов
Глава Гегаркуника: Поисковые работы трехлетнего ребенка продолжаются в том же темпеГлава Гегаркуника: Поисковые работы трехлетнего ребенка продолжаются в том же темпе
Исполнительный секретарь CTBTO высоко оценил роль сейсмической станции в Гарни в обеспечении секретных ядерных испытанийИсполнительный секретарь CTBTO высоко оценил роль сейсмической станции в Гарни в обеспечении секретных ядерных испытаний
Минобороны Армении выступило с опровержениемМинобороны Армении выступило с опровержением
Правительство Армении пересмотрело госпрограмму жилищной поддержки семей из Нагорного КарабахаПравительство Армении пересмотрело госпрограмму жилищной поддержки семей из Нагорного Карабаха
Оппозиционер: Депутаты правящей партии торпедировали принятие резолюции, требующей возвращения арцахцев на РодинуОппозиционер: Депутаты правящей партии торпедировали принятие резолюции, требующей возвращения арцахцев на Родину
Кабмин Армении одобрил сокращение срока службы в армии до 18 месяцев. На кого это распространяетсяКабмин Армении одобрил сокращение срока службы в армии до 18 месяцев. На кого это распространяется
На ПА ЕВРОНЕСТ приняты все обсужденные докладыНа ПА ЕВРОНЕСТ приняты все обсужденные доклады
Армения назначит военного атташе при посольстве в КипреАрмения назначит военного атташе при посольстве в Кипре
Движение Движение "По-нашему" осудило незаконный арест мэра Масиса
Центр креативных технологий TUMO откроется в Ванадзоре, он станет 7-м по счету в РАЦентр креативных технологий TUMO откроется в Ванадзоре, он станет 7-м по счету в РА
Пашинян: Начинается процесс формирования пропорционального списка партии Пашинян: Начинается процесс формирования пропорционального списка партии "Гражданский договор"
Установление дипотнощений с Турцией и открытие границ - это всего лишь вопрос времени:  ПашинянУстановление дипотнощений с Турцией и открытие границ - это всего лишь вопрос времени:  Пашинян
Группа политиков и общественных деятелей Армении требуют возвращения Общественного телевидения страны общественностиГруппа политиков и общественных деятелей Армении требуют возвращения Общественного телевидения страны общественности
Пашинян в Париже: Существует множество фактов указывающих на то, что это многие силы не заинтересованы открытием TRIPP RouteПашинян в Париже: Существует множество фактов указывающих на то, что это многие силы не заинтересованы открытием TRIPP Route
Адвокат: Глава Минюста не в состоянии обеспечить нормальное функционирование пенитенциарных учреждений АрменииАдвокат: Глава Минюста не в состоянии обеспечить нормальное функционирование пенитенциарных учреждений Армении
Пашинян в Париже указал, как Баку может рассеять свои опасения в связи с наличием в Конституции РА ссылки на Декларацию независимости с упоминанием Нагорного КарабахаПашинян в Париже указал, как Баку может рассеять свои опасения в связи с наличием в Конституции РА ссылки на Декларацию независимости с упоминанием Нагорного Карабаха
Воспитание устойчивости к информационному манипулированию должно начинаться с образования - ПашинянВоспитание устойчивости к информационному манипулированию должно начинаться с образования - Пашинян
Армения в числе 165 государств, поддержавших резолюцию Генассамблеи ООН с призывом прекратить блокаду КубыАрмения в числе 165 государств, поддержавших резолюцию Генассамблеи ООН с призывом прекратить блокаду Кубы
Армения и Германия договорились расширить оборонное сотрудничествоАрмения и Германия договорились расширить оборонное сотрудничество
Читать больше



Эксперты
Политолог: Насильственная смена Католикоса будет иметь геополитические последствияПолитолог: Насильственная смена Католикоса будет иметь геополитические последствия
Эксперт по конституционному праву дала оценку новым обвинениям, предъявленным мэру ГюмриЭксперт по конституционному праву дала оценку новым обвинениям, предъявленным мэру Гюмри
Политолог: Официальный Баку продолжает использовать термин Политолог: Официальный Баку продолжает использовать термин "Зангезурский коридор"
Политолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержанияПолитолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержания
Эксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовностиЭксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности
Читать больше
Комментируемые
Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззаконияПолитолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в АрмениюАзербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению
Армения и Турция вскоре проведут техническую встречу по возобновлению работы жд-сообщения Гюмри-КарсАрмения и Турция вскоре проведут техническую встречу по возобновлению работы жд-сообщения Гюмри-Карс
Аналитик: Армения стала объектом геополитического торга в руках региональных игроковАналитик: Армения стала объектом геополитического торга в руках региональных игроков
В Ереване вновь избит блогер Артур ЧахоянВ Ереване вновь избит блогер Артур Чахоян
Политик: Дело против мэра Гюмри - политический заказПолитик: Дело против мэра Гюмри - политический заказ
Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для АлиеваТоварищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую системуПолитолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственностьДавид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти




Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту КазахстанаПремьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Казахстана