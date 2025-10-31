Пятница, 31 Октября 2025 19:01

АрмИнфо. Посол Армении в Индии Ваагн Афян обсудил с заместителем министра иностранных дел Индии, секретарем по линии вопросов Запада Сиби Джордж вопросы, связанные с предстоящими взаимными визитами высокого уровня.

Как сообщили в посольстве Армении в Индии, в ходе встречи также состоялся обмен мнениями по практическим шагам, направленным на повышение уровня двусторонних дружественных отношений и путям взаимовыгодного расширения многопрофильного сотрудничества.

Были отмечены многовековые и прочные культурные связи между Арменией и Индией, а также перспективное и надежное партнерство между двумя странами.