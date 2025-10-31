Пятница, 31 Октября 2025 19:00

АрмИнфо.Конкретики относительно участия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване нет. Об этом сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера.

"Конкретной информации на этот счет нет. Появится ближе к дате мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Ранее один из азербайджанских ресурсов, ссылаясь на дипломатический источник сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не планирует участвовать в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет в Армении в мае 2026 года. Добавим, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян ранее сообщил журналистам, что президенты Турции и Азербайджана - Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев - приглашены в Ереван на саммит Европейского политического сообщества, который пройдет 4 мая 2026 года в Ереване.