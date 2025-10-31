|Секретарь Совбеза Армении провел ряд встреч в рамках визита в Бахрейн
АрмИнфо.Армения стала государством-наблюдателем в Латиноамериканской ассоциации интеграции (ЛАИ). Об этом говорится в сообщении МИД Армении в Твиттер (X).
"Армения стала государством-наблюдателем в ЛАИ. Этот важный шаг открывает новые возможности для углубления торгово-экономического сотрудничества между Арменией и странами Латинской Америки", - говорится в сообщении МИД Армении.
Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) - это региональное торгово-экономическое объединение государств, в которое входят 13 стран-членов: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Куба, Эквадор, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и Венесуэла. Штаб-квартира ЛАИ находится г. Монтевидео (Уругвай). ЛАИ была образована на базе Латиноамериканской ассоциации свободной торговли (ЛАСТ) в 1980 году. Основные принципы и направления деятельности ЛАИ определяет Договор Монтевидео от 12 августа 1980 года. ЛАИ содействует созданию в регионе зоны экономических преференций с конечной целью достижения общего рынка в Латинской Америке
