Пятница, 31 Октября 2025 16:35

АрмИнфо. Обмен мнениями по вопросам развития стратегического партнёрства между Азербайджаном и Грузией в политической, безопасности, экономической, транспортной и гуманитарной сферах, а также по актуальным вопросам региональной повестки состоялся между главами МИД Азербайджана и Грузии Джейхуном Байрамовым и Макой Бочоришвили.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД страны, встреча прошла в Самарканде. Собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем существующих отношений стратегического партнёрства между Азербайджаном и Грузией, отметив, что активный политический диалог между двумя странами и региональные платформы создают прочную основу для укрепления этих связей.

Министры подчеркнули важность совместных усилий для обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе.