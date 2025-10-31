Пятница, 31 Октября 2025 16:09

АрмИнфо. Копить бывает нелегко, особенно когда вокруг столько новых и привлекательных вещей — модная одежда, недавно открывшиеся рестораны. Однако, когда у вас есть большая и важная цель, сбережения становятся необходимостью. С IDBank копить легко и выгодно.

В преддверии Дня сбережений, следуя уже ставшему традиционным формату, IDBank объявляет о новом промо.

С 31 октября 2025 года по 31 января 2026 года физические лица, которые не имеют и ранее не имели сберегательного счёта в драмах в IDBank-е, при первом открытии накопительного счёта в драмах в отделениях IDBank или через приложение Idram&IDBank и обеспечении минимального ежедневного остатка в размере 400 000 драмов, будут получать годовую процентную ставку 6% на остаток накопительного счета в течение трех последовательных месяцев.

Руководитель отдела управления клиентским опытом IDBank Седа Авагян отметила, что, регулярно проводя подобные акции, банк стремится поощрять у клиентов привычку грамотно и выгодно копить:

«Для нас уже стало красивой традицией отмечать День сбережений, радуя наших клиентов приятными сюрпризами. В рамках этой акции мы вновь напоминаем о важности и необходимости иметь накопительный счет», — сказала Седа Авагян.

Кроме того, клиенты, которые придут в банк и откроют накопительный счет, получат символические подарки-сюрпризы от банка.

В акции не могут участвовать клиенты, которые уже имеют или имели (включительно по 30 октября 2025 года) накопительные счета в драмах в банке.

Подробнее можно ознакомиться здесь.