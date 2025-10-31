Arminfo.info


 Пятница, 31 Октября 2025 15:29
Наира Бадалян

Прокуратура добилась возвращения государству земли и Дома культуры в общинах Берд и Арташат

АрмИнфо.  Восстановлены права собственности Республики Армения на земельный участок площадью 3 га в общине Берд, а общине Арташат возвращен Дом культуры.

Согласно генпрокуратуре, восстановлены права собственности Республики Армения на земельный участок площадью 3 га и здание специального назначения площадью 16,6 кв. м, в посёлке Навур, общины Берд, Тавушской области. Кадастровая стоимость, определённая по рыночной стоимости, составляет 4 миллиона 580 тысяч драмов.

В ведомстве напомнили, что параллельно с уголовным производством, возбужденным Следственным комитетом, Управление по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры подало иск в Административный суд с требованием признать недействительной государственную регистрацию права собственности на вышеуказанное недвижимое имущество на имя Всеармянской патриотической общественной организации <ДОСААФ Армении>. Мировое соглашение, подписанное между сторонами о возврате недвижимого имущества государству, было утверждено Административным судом 19 июня 2025 года.

Еще одно здание - здание Дома культуры села Нарек также было возвращено общине Арташат. Отмечается, что в результате расследования было установлено, что бывший глава общины Нарек, при отсутствии оснований для отчуждения Дома культуры общины, включил в постановление от 22 февраля 2013 года, подлежащее официальному обращению, ложные сведения, изменив целевое назначение Дома культуры на объект общественного обслуживания. Затем, 27 ноября 2017 года, продал своей супруги здание культурного центра площадью 257 квадратных метров (кадастровая стоимость которого составляет около 13 миллионов 411 тысяч драмов, приближенная к рыночной), и обремененный им земельный участок площадью 900 квадратных метров за 2 миллиона 420 тысяч драмов, продав его на аукционе.

Прокурор, обнаружив в ходе осуществления своих полномочий признаки преступления, возбудил дело. В Антикоррупционном комитете было возбуждено уголовное дело по статье 441, части 2, пункту 5 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебными полномочиями должностным лицом либо использование влияния, возникшего в результате такого злоупотребления) и статье 445, части 1 (служебный подлог). На основании проведенных в рамках возбужденного уголовного дела процессуальных и доказательственных действий, а также ходатайства прокурора в городской совет Арташата, 28 октября 2025 года зарегистрировано право собственности муниципалитета Арташата на данное недвижимое имущество. 

