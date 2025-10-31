Пятница, 31 Октября 2025 15:23

АрмИнфо. Гражданская инициатива "Айакве" представила в Генеральную прокуратуру Армении сообщение о преступлении в связи с проведением литургии лишенным саном священнослужителем Степаном Асатряном (ранее отец Арам) в монастыре Ованаванк Арагацотнской епархии под патронажем премьер-министра Никола Пашиняна.

Как заметил в беседе с журналистами координатор инициативы Аветик Чалабян, по сути, Пашинян таким образом вмешался в деятельность Святой Армянской Апостольской Церкви (ААЦ). Чалабян обратил внимание, что кампания против Армянской церкви началась еще с призывов "освободить католикосат от Католикоса", а сегодня уже продолжилась на территории Ованаванка. "Во время этой незаконной литургии было применено насилие в отношении последователей ААЦ, священнослужителей, которым вход в церковь был запрещен. В этих целях премьер-министр незаконно использовал ресурсы правоохранительной системы. Все это является ничем иным, как захватом и осквернением монастыря", - добавил координатор движения.

Произошедшее, как заметил Чалабян, соответствует преступлениям, описанным в статьях 209 и 441 Уголовного кодекса Армении. Кроме того, он напомнил, что ААЦ имеет исключительные права, гарантированные государством в соответствии со статьей 17 Конституции Армении. "Однако, вместо того, чтобы защищать права Церкви, власть во главе с премьер-министром нарушает их самым вопиющим образом. Но молчать больше нельзя, это должно также понять армянское население. Они должны осознать, что у власти находится человек, который всячески нарушает законодательство страны. И мы не можем позволить им выйти за рамки закона и создать тем самым в стране хаос",- добавил Чалабян.

Координатор инициативы "Айакве" заверил, что они будут последовательны в своих действиях и добьются того, чтобы представленное ими сообщение стало основанием для возбуждения уголовного дела. "К сожалению, сегодня все стали свидетелями того, как прокуратура, вместо того, чтобы защищать права граждан, обсуживает интересы властей. Однако, не смотря на это, мы должны сделать все, чтобы эти нарушения были зафиксированы правоохранительной системой. В случае, если Генпрокуратура откажется завести дело, мы намерены обратиться в суд и так далее, пока эти дела не получат соответствующей правовой оценки", - резюмировал Чалабян.

Отметим, что ранее пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина распространила заявление, в котором осуждалось проведение литургии в Ованаванке лишенным саном священнослужителем при участии правоохранительных органов. В Первопрестольном подобные действия охарактеризовали как осквернение монастыря, и заявили о необходимости его переосвящения. На это отреагировал премьер Армении, который сегодня утром заявил о намерении продолжить литургии не только в Ованаванке, но даже и в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

Напомним, что 26 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян, министр обороны Сурен Папикян, другие должностные лица, члены правящей партии "Гражданский договор" присутствовали на литургии, которую отслужил расстриженный Степан Асатрян. С раннего утра в селе Ованаван наблюдалось скопление сил полиции, а территорию монастыря охраняли многочисленные сотрудники службы безопасности. В В тот же день вечером Пашинян заявил, что на следующей неделе во второй раз примет участие в литургии лишенного сана иерея Степана Асатряна в Ованаванке. По его словам, эти литургии являются частью программы "освобождения Первопрестольного Святого Эчмиадзина и обновления Армянской Апостольской церкви". Кроме того, стало известно, что Асатрян отказывающийся покинуть монастырь, сменил замки на дверях и не позволяет новоназначенным священнослужителям занять место несения духовной службы.