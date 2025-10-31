Пятница, 31 Октября 2025 15:04

АрмИнфо. На полях "Манамского диалога 2025" в Бахрейне секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян встретился с советником президента Кипра по национальной безопасности, директором Службы разведки Тасосом Ционисом.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, собеседники обсудили вопросы двусторонней политической повестки дня между Арменией и Кипром, с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога и договорились о продолжении обсуждений в ходе двусторонних визитов. Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов региональной и международной повестки дня, представляющих взаимный интерес.