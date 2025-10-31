Пятница, 31 Октября 2025 13:39

АрмИнфо. Утверждение, что правящая партия "Гражданский договор" преследует оппозиционных мэров с целью получения голосов в политических процессах, ложно. Об этом заявил журналистами губернатор Ширака Давид Арушанян, касаясь арестов оппозиционных чиновников города Гюмри и других общин страны.

Он обратил внимание, что в Армении треть мэров являются оппозиционерами, а "Гражданский договор" в различных городах не имеет власти. В этом ключе он не согласился с мнением, что таким образом правящая сила пытается нейтрализовать победивших кандидатов от оппозиции перед парламентскими выборами 2026 года. "Правоохранительная система действует не на основании предпочтений, а выполняет свои обязанности. Если кто-то нарушает закон, правоохранительная система обязана это выявить и наказать виновных", - добавил Арушанян.

Касаясь же того, что в рамках этих дел в Антикоррупционный комитет поочередно вызываются члены Совета старейшин общин, он напомнил, что это осуществляется для прояснения обстоятельств или каких-то вопросов и заверил, что эти процессы никак не связаны с попыткой правящего режима создать неравное количество мандатов. "Список совета старейшин достаточно велик, и если кого-то вызывают для прояснения вопросов или в случае сложения кем-то мандата, другие члены совета просто заменяют их. Таким образом, все идет своим чередом, и здесь нет стремления создать большинство", - заверил губернатор.

Арушанян также прокомментировал ситуацию с временным управлением Гюмри после ареста мэра Вардана Гукасяна. Он отметил, что, согласно его информации, Антикоррупционный комитет уже давно начал расследование, целью которого является прояснение ситуации с сопоставимостью должностей мэра и заместителя мэра в контексте зять-тесть. "До публикации окончательного решения, по имеющимся у меня данным, исполняющим обязанности мэра будет первый заместитель", - отметил губернатор.

Напомним, что Вардан Гукасян и еще 7 чиновников мэрии Гюмри были ранее задержаны по обвинению во взяточничестве в крупном размере. Глава Гюмри решение суда был арестован сроком на 2 месяца. Примечательно, что 1 октября, выступая в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян обвинил Гукасяна в подкупе избирателей и назвал недоразумением его избрание главой городской администрации, пообещав "исправить эту ситуацию". Позже в аэропорту "Звартноц" по возвращении из России был также задержан мэр Масиса Давид Амбарцумян. Ранее суд приговорил мэра Масиса Давида Амбарцумяна, выдвинутого Республиканской партией Армении (РПА) в качестве кандидата в премьер­министры Армении в рамках процесса импичмента, к лишению свободы сроком на 6 лет и 3 месяца. Он обвиняется в "организации и участии в массовых беспорядках". Инцидент произошел в 2018 году в рамках известных событий. Тогда, Амбарцумян был отпущен под залог в 5 млн драмов и под подписку о невыезде.