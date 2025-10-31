Пятница, 31 Октября 2025 13:29

АрмИнфо. Министр внутренних дел Арпине Саркисян на встрече, с делегацией возглавляемой директором по вопросам Восточного соседства и Турции Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и Восточного соседства Адрианом Кирали, высоко оценила тесное сотрудничество, сложившееся между Ереваном и Брюсселем.

Как сообщает пресс-служба МВД Армении, Саркисян также указала на активные шаги и ощутимые результаты, предпринимаемые в направлении либерализации визового режима. Она подчеркнула, что в ближайшее время правительству Армении будет представлен План действий, что придаст значительный импульс этим процессам.

Глава МВД Армении также рассказала о внедрении в стране биометрической системы, в результате которой гражданам с 2026 года будут выдаваться новые паспорта и удостоверения личности.

Министр подчеркнула, что работа над разработкой Миграционной стратегии продолжается, и концепция будет готова к концу года. Работа по разработке законодательства против дискриминации также находится в активной стадии. Кроме того, было отмечено, что в ближайшем будущем в Армении впервые будет принята единая Стратегия по предупреждению преступности, и работа в этом направлении также находится в активной стадии.

Кирали подчеркнул важность двустороннего эффективного партнерства и выразил готовность к его продолжению. Отмечается, что партнеры из ЕС подтвердили свою поддержку инициативы Армении "Перекрёсток мира" и высоко оценили шаги, предпринимаемые Арменией в направлении либерализации визового режима с ЕС.

С точки зрения укрепления сотрудничества было отмечено назначение Арменией офицера связи в Европол, кандидатура которого будет представлена в ближайшее время. Были также обсуждены вопросы, связанные с текущими программами сотрудничества в области управления границами и полиции.

Напомним, что в декабре 2024 года в Ереване был дан старт переговорам по либерализации визового режима между Арменией и Европейским Союзом. Переговоры вели министр внутренних дел РА Арпине Саркисян и заместитель генерального директора по миграции и внутренним делам Европейской комиссии Йоханнес Люхнер, обменявшись мнениями о реформах в ключевых областях, имеющих решающее значение для достижения безвизового режима с ЕС. К этим областям относятся безопасность документов, управление границами и миграцией, политика мобильности и предоставления убежища, борьба с коррупцией и организованной преступностью, а также защита основных прав граждан. Обе стороны подтвердили, что процесс не имеет крайнего срока для завершения переговоров.