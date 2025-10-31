Пятница, 31 Октября 2025 12:38

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян не ограничится молитвами в Ованаванке. Сегодня в своем видобращении в соцсети он заявил о планах <помолится> и в Эчмиадзине.

<В официальном сообщении Ктрич Нерсисян (мирское имя Каоликоса всех армян Гарегина 2-го ред.) посчитал наши молитвы в Ованнаванке осквернением. Осквернение заключается не в этом, а в том, что лицо, являющееся Католикосом, нарушило обет безбрачия и имеет ребенка, а, по некоторым сведениям, детей.

Осквернение в том, что Ктрич Нерсисян завел духовную жизнь Армении в тупик и, по сути, превратил деятельность Католикоса в экспорт, импорт, деньги, распределение денег, куплю и продажу.

Осквернение в том, что на посту Католикоса у нас находится человек,

который не верит в Бога.

Мы продолжим наши молитвы в Ованнаванке, а затем и в Первопрестольном Эчмиадзине>, - заявил Пашинян.

Напомним, что 21 октября указом Католикоса всех армян Гарегина II отец Арам Асатрян был объявлен низложенным. Основанием для низложения послужили доклад предстоятеля Арагацотнской епархии ААЦ и заключение Комиссии по награждению почетными званиями и дисциплинарным вопросам Первопрестольного Святого Эчмиадзина ААЦ. В этих документах говорилось, что отец Арам Асатрян своими публичными выступлениями и заявлениями дискредитировал Церковь, предстоятеля епархии и своих собратьев- священников, игнорируя увещевания и указания предстоятеля епархии, он продолжал свои действия. Именно по заявлению Асатряна были арестованы глава Арагацотнской епархии ААЦ Мкртич Прошян и настоятель монастыря Сурб Геворг в Мугни Арагацонтской области, отец Гарегин Арсенян.

В воскресенье - 26 октября, премьер-министр Никол Пашинян, министр обороны Сурен Папикян, другие должностные лица, члены правящей партии "Гражданский договор" присутствовали на литургии, которую отслужил расстрига Степан Асатрян. С раннего утра в селе Ованаван наблюдалось скопление сил полиции, а территорию монастыря охраняли многочисленные сотрудники службы безопасности. Последние ограничили вход журналистов в церковь, так как на литургии присутствовал Н.Пашинян. Ранее утром полицейские задержали двух настоятелей Арагацотнской епархии, но вскоре отпустили их. К монастырю также не допустили адвоката Ару Зограбяна и иеромонаха Шнорка Полояна. Во время литургии мужчину, выкрикнувшего, что Асатрян не имеет права проводить службу, вывели из монастыря, предварительно закрыв ему рот.

В тот же день вечером Пашинян заявил, что на следующей неделе - 2 ноября во второй раз примет участие в литургии лишенного сана иерея Степана Асатряна в Ованаванке. По его словам, эти литургии являются частью программы <освобождения Первопрестольного Святого Эчмиадзина и обновления Армянской Апостольской церкви>. <Сегодняшняя литургия - важный этап в обновлении моей духовной жизни>, - заявил премьер в видеообращении.