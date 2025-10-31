Пятница, 31 Октября 2025 12:33

АрмИнфо. В рамках участия в мероприятиях высокого уровня в Женеве Армения официально присоединилась к консультативной системе раннего предупреждения различных бедствий Юго-Восточной Европы (SEE-MHEWS-A), объединяющей национальные гидрометеорологические службы 20 стран.

Как сообщает пресс-служба ГНКО "Центр гидрометеорологии и мониторинга", в ходе международного конгресса, директор Армгидрометцентра Левон Азизян и советник директора Валентина Григорян приняли участие в мероприятии, посвященном инициативе "Ранние предупреждения для всех" (Early Warnings For All-W4all), внеочередной сессии Всемирного метеорологического Конгресса и внеочередной сессии Исполнительного совета. Работа конгресса была сосредоточена на реализации инициативы "Ранние предупреждения для всех", а также на возможностях интеграции новых технологий в области гидрометеорологии, в том числе искусственного интеллекта. Кроме того, обсуждались стратегические направления развития глобальной системы мониторинга парниковых газов (G3W) и интегрированной системы прогнозирования (WIPPS).

Как сообщили в Армгидрометцентре, в рамках конгресса были также подписаны три меморандума о международном сотрудничестве. В частности, с агентством по гидрометеорологии при Комитете по охране окружающей среды Таджикистана "Таджикгидромет" по обмену опытом, разработке систем раннего предупреждения и гидрологическому моделированию; с метеорологическим институтом Финляндии (FMI) по разработке климатических служб, систем мониторинга качества воздуха и прогнозирования; и с федеральным институтом геологии, геофизики, климатологии и метеорологии Австрии (GeoSphere) по внедрению современных технологий наблюдения и прогнозирования, и развития профессионального потенциала.

"Это сотрудничество открывает новые возможности для Армении в области модернизации гидрометеорологических служб, управления климатическими рисками и привлечения международной финансовой помощи", - говорится в сообщении.

Армянские чиновники также участвовали в региональной дискуссии "Ранние предупреждения для всех" на Южном Кавказе, на которой рассматривались новые возможности для обмена данными, прогнозирования гидрологических рисков и климатического финансирования.