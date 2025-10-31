Пятница, 31 Октября 2025 12:14

АрмИнфо. Сотрудники Службы нацбезопасности (СНБ) Армении ночью нагрянули в одну из воинских частей в Эчмиадзине (более известна в народе как воинская часть "Химиков"), есть задержанные, пишет газета "Грапарак".

По информации издания, СНБ до сих пор проводит оперативные действия в части. Информации о причине обысков нет.