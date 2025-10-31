Пятница, 31 Октября 2025 10:45

АрмИнфо. Руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян накануне принял делегацию во главе с заместителем управляющего директора по Восточной Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Одроне Перкаускиене и директором по Восточному соседству и Турции Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и Восточного соседства Адрианом Кирали. На встрече также присутствовал глава делегации Европейского Союза в Республике Армения посол Василис Марагос.

Как передает пресс-служба правительства, Араик Арутюнян приветствовал визит делегации в Армению и с удовлетворением отметил динамично развивающиеся отношения Армения- Европейский Союз. "Хочу подчеркнуть, что отношения Армения- Европейский Союз находятся на беспрецедентно высоком уровне", - отметил руководитель аппарата премьер-министра, особо выделив в этой связи принятие Национальным Собранием Закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз".

Члены делегации, в свою очередь, высоко оценили уровень отношений между Арменией и Европейским союзом и выразили готовность последовательно поддерживать демократические реформы, реализуемые в Армении.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с укреплением демократии в Армении, развитием гражданского общества и углублением сотрудничества с ЕС в других областях.