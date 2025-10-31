Пятница, 31 Октября 2025 10:43

АрмИнфо.3-4 ноября 2025 года в Национальной туристической зоне Аваза состоятся Международная конференция и выставка «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана». Форум пройдёт под девизом «Умное строительство. Чистая энергия. Устойчивое будущее». Одним из ключевых направлений конференции станет развитие зелёной энергетики и устойчивого строительства, что имеет стратегическое значение для Туркменистана и региона в целом.

Более 800 делегатов из 56 стран примут участие в мероприятии, чтобы обсудить внедрение инновационных технологий, энергоэффективных решений и стандартов устойчивого строительства, способных повысить производительность отрасли и снизить экологический след. Запланировано проведение более 100 B2G встреч, которые позволят участникам наладить прямой контакт с представителями государственных органов, рассмотреть инвестиционные возможности и обменяться опытом в области устойчивого развития.

Особое внимание в ходе форума будет уделено возможностям для предпринимателей и бизнес-лидеров. Участники смогут не только представить свои продукты и услуги, но и заключить партнёрские соглашения, обсудить совместные проекты с государственными структурами и международными компаниями. Неформальная атмосфера конференции, деловые обеды и другие мероприятия будут способствовать установлению новых деловых контактов и укреплению существующих связей.

В числе ключевых спикеров конференции, которые представят передовые решения и поделятся опытом в сфере устойчивого строительства и зелёной энергетики, – Ондер Филиз, генеральный директор компании ASOS PROSES MAKINA SANAYI VE TICARET A.S; Сергей Лобанов, генеральный менеджер компании Sumitomo Corporation Central Eurasia LLC; Томохиро Такашина, директор представительства Kawasaki Heavy Industries, Ltd. в Туркменистане. Их выступления дадут участникам представление о лучших международных практиках, современных технологиях и интеграции экологичных подходов в производственные процессы.

CIET 2025 станет платформой для стратегического диалога, обмена знаниями и развития устойчивых проектов, призванных содействовать укреплению экономики Туркменистана и позиционированию страны на международной арене как лидера в области зелёной энергетики и инновационного строительства.

Подробная информация о программе конференции и спикерах доступна на официальном сайте.