АрмИнфо. Мэр Еревана Тигран Авинян и генеральный директор муниципалитета Дубаи Марван Ахмед бин Галита обсудили возможности сотрудничества между Ереваном и Дубаи, особенно в сферах цифровизации городов, инновационных технологий и повышения эффективности управления. Об этом сообщает мэрия Еревана.

"Мэр Еревана отметил, что впечатляющее развитие и прогрессивное видение Дубаи служат вдохновляющим примером для многих городов мира. Тигран Авинян также выразил уверенность, что партнерство двух городов будет способствовать реализации новых инициатив, обмену опытом и формированию нового качества городского развития", - говорится в сообщении.