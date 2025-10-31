Пятница, 31 Октября 2025 10:35

АрмИнфо. Церковь Сурб Нерсес Мец в оккупированном арцахском Мартуни подверглась вандализму с азербайджанской стороны. Об этом сигнализирует организация Monument Watch.

"Некоторые азербайджанские Telegram-каналы распространили фотографии из оккупированного города Мартуни в Арцахе. На фотографиях видно, что церковь Сурб Нерсес Мец в центре города пострадала за последние два года: разбиты окна, видны следы обстрелов. Церковь и её окрестности были преднамеренно атакованы азербайджанскими вооружёнными силами во время 44-дневной войны 2020 года, когда город Мартуни подвергся беспощадным бомбардировкам. Снаряды также падали и взрывались в непосредственной близости от церкви, о чём свидетельствуют следы на южном фасаде церкви. Церковь была построена в 2004 году меценатом Алисой Оганян", - говорится в сообщении организации, проводящей мониторинг сохранности армянского культурно- религиозного наследий в оккупированном Арцахе.

В организации в очередной раз напомнили, что основное положение о защите культурных ценностей сформулировано в статье 4 Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта: "Государства обязаны уважать культурные ценности, находящиеся как на их собственной территории, так и на территории другой стороны, воздерживаясь от враждебных действий или репрессалий" (Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта 1954 года, статья 4, ЮНЕСКО).

"Запрет на нападение на культурные ценности во время войны/вооружённого конфликта также закреплён в международном гуманитарном праве, имеющем статус обычного права, то есть имеющего обязательную силу на международном уровне. Правило 38 Международного

гуманитарного права гласит: <Каждая сторона в конфликте должна уважать культурные ценности и принимать все необходимые меры для предотвращения нападений на здания и исторические памятники, предназначенные для целей религии, искусства, науки, образования или благотворительности, если только они не являются военными целями>.

А правило 40 завершает сказанное, отмечая, что каждая сторона конфликта должна защищать культурное наследие: "Запрещается любой акт кражи, разграбления или незаконного присвоения и вандализма в отношении наследия, имеющего большое значение для культурного наследия любого народа"", - заметили в Monument Watch.

Напомним, что еще летом 2024 года организация Caucasus Heritage Watch (CHW) в своем 7- ом докладе по ситуации вокруг Арцаха сигнализировала об увеличении на 75 % случаев уничтожения армянского наследия на оккупированных территориях НКР со стороны Азербайджана, и на 29% количества объектов, классифицированных как находящиеся под угрозой.