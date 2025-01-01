|Адвокат: Суд изменил меру пресечения стороннику движения "Священная борьба"
|Айк Бабаян освобожден с должности командующего войсками полиции Армении
|ЕС готовь последовательно поддерживать демократические реформы, реализуемые в Армении
|CIET 2025: зелёная энергетика и устойчивое строительство в центре международного диалога в Авазе
|В ОАЭ обсуждены возможности сотрудничества между столицами Ереваном и Дубаи
|Культурный геноцид в действии: Вражеская сторона подвергла вандализму еще одну церковь в оккупированном Арцахе
|Изумляет то, что слова о союзном государстве воспринимаются как призыв к отказу от суверенитета: Захарова об обвинении мэра Гюмри
|Пашинян и Макрон подтвердили стратегическое значение двустороннего сотрудничества
|Глава Минсотруда против включения в пропорциональный список правящей партии внепартийных кандидатов
|Первопрестольный Святой Эчмиадзин будет всеми законными средствами добиваться восстановления своих прав на монастырь Ованаванк - ААЦ
|Сотрудники ППС Сюникской области обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями
|Погиб в результате столкновения автомобиля с грузовым поездом
|Защита Карапетяна: Кассационный суд разработал "правовой" инновационный механизм по делу бизнесмена
|Экс-премьер: Участие Самвела Карапетяна в становлении Республики Армения неоценимо
|Армения и "Международный фонд в поддержку общественно значимых медиа" подписали меморандум о взаимопонимании
|ЦИК Армении представил делегации ЕС инструменты противодействия гибридным угрозам в преддверии общегосударственных выборов
|Глава Гегаркуника: Поисковые работы трехлетнего ребенка продолжаются в том же темпе
|Исполнительный секретарь CTBTO высоко оценил роль сейсмической станции в Гарни в обеспечении секретных ядерных испытаний
|Минобороны Армении выступило с опровержением
|Правительство Армении пересмотрело госпрограмму жилищной поддержки семей из Нагорного Карабаха
|Оппозиционер: Депутаты правящей партии торпедировали принятие резолюции, требующей возвращения арцахцев на Родину
|Кабмин Армении одобрил сокращение срока службы в армии до 18 месяцев. На кого это распространяется
|На ПА ЕВРОНЕСТ приняты все обсужденные доклады
|Армения назначит военного атташе при посольстве в Кипре
|Движение "По-нашему" осудило незаконный арест мэра Масиса
|Центр креативных технологий TUMO откроется в Ванадзоре, он станет 7-м по счету в РА
|Пашинян: Начинается процесс формирования пропорционального списка партии "Гражданский договор"
|Установление дипотнощений с Турцией и открытие границ - это всего лишь вопрос времени: Пашинян
|Группа политиков и общественных деятелей Армении требуют возвращения Общественного телевидения страны общественности
|Пашинян в Париже: Существует множество фактов указывающих на то, что это многие силы не заинтересованы открытием TRIPP Route
|Адвокат: Глава Минюста не в состоянии обеспечить нормальное функционирование пенитенциарных учреждений Армении
|Пашинян в Париже указал, как Баку может рассеять свои опасения в связи с наличием в Конституции РА ссылки на Декларацию независимости с упоминанием Нагорного Карабаха
|Воспитание устойчивости к информационному манипулированию должно начинаться с образования - Пашинян
|Армения в числе 165 государств, поддержавших резолюцию Генассамблеи ООН с призывом прекратить блокаду Кубы
|Армения и Германия договорились расширить оборонное сотрудничество
|Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном уже установлен, это реальность
|Оппозиционер: Пашинян постоянно действует в логике "Ва-банка"
|Пашинян и глава бельгийского парламента обсудили перспективы двусторонних отношений
|В Париже обсуждены перспективы развития отношений между Арменией и Молдовой
|В отношении главы общины Бюрегаван возбуждено уголовное дело
|Спецдокладчик ООН отреагировала на уголовное преследование адвоката Александра Кочубаева
|В РАУ состоялось награждение победителей конкурса "Армения в ЕАЭС"
|Любой шаг, способный подорвать внутренний мир Церкви и поставить под сомнение её священную миссию, неприемлем - заявление
|Секретарь СБ Армении встретился с представителями авторитетных международных СМИ, исследователями и экспертами аналитических центров
|Европейский парламент привержен поддержке процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Торгом Асатрян, обвиняемый в избиении Арарата Мирзояна, приговорен к 5 годам и шести месяцам лишения свободы
|Советник посольства России об интеграции с ЕС: Мы не желаем вовлечения Армении в деструктивные процессы
|На проведение в 2026 году парламентских выборов из государственного бюджета Армении будет направлено 4,451 млрд драмов
|В Ереване обсуждены сроки принятия новой повестки партнерства между Арменией и ЕС
|Парламентская делегация Армении побывала с рабочим визитом в Грузии
|Давления на Комиссию по предотвращению коррупции из-за того, что Пашиняну пришлось извиниться за свой пост в соцсети в адрес духовенства, не было
|По делу о взятках в Апаране задержано 9 человек - Антикоррупционный комитет
|Спикер: Благодаря масштабным демократическим реформам, реализуемым при поддержке ЕС, мы успешно проведём предстоящие выборы
|Минюст Армении готовит новые поправки в Уголовно-процессуальном кодексе
|Молодежное крыло РПА акцией перед парламентом привлекает внимания европейских депутатов к проблеме политзаключенным в Армении и армянских пленных в Баку
|Спикер парламента НКР выразил обеспокоенность последними событиями в Армении, поляризацией общества и попытками ослабить авторитет ААЦ
|Избирательная система Армении готовится к общенациональным выборам, совершенствуя инструментарий ЦИК - Ваагн Овакимян
|Мэр Еревана принял участие в Саммите городов АТР
|В правительстве Армении не обсуждается вопрос об объявлении амнистии - министр юстиции
|Кремль: Диалог между Москвой и Баку продолжается
|Политолог: Насильственная смена Католикоса будет иметь геополитические последствия
|Эксперт по конституционному праву дала оценку новым обвинениям, предъявленным мэру Гюмри
|Политолог: Официальный Баку продолжает использовать термин "Зангезурский коридор"
|Политолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержания
|Эксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности
|Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
|Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению
|Армения и Турция вскоре проведут техническую встречу по возобновлению работы жд-сообщения Гюмри-Карс
|Аналитик: Армения стала объектом геополитического торга в руках региональных игроков
|В Ереване вновь избит блогер Артур Чахоян
|Политик: Дело против мэра Гюмри - политический заказ
|Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
|Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
|Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти