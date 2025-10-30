Четверг, 30 Октября 2025 22:54

АрмИнфо.Невозможно не поделиться изумлением в связи с тем, что в рассуждениях о преимуществах сотрудничества с Россией кому-то удалось усмотреть призывы к отказу от суверенитета страны. Об этом сегодня, 30 октября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обвинения, предъявленные мэру Гюмри Вардану Гукасяну.

Напомним, что 8 сотрудников мэрии Гюмри во главе с градоначальником Варданом Гукасяном были задержаны по обвинению во взяточничестве в крупном размере. Последний арестован сроком на 2 месяца. 26 октября стало известно, что Гукасяну предъявили еще одно обвинение - призыв к отказу от суверенитета за то, что он высказался за вступление в Союзное государство с РФ и Беларусью. Межу тем, 1 октября в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян обвинил Гукасяна в подкупе избирателей и назвал недоразумением его избрание главой городской администрации, пообещав <исправить эту ситуацию>.

<Вы знаете, я хочу повторить то, о чём мы говорили раньше по ситуации с Варданом Гукасяном. Работа правоохранительной системы Армении - это, конечно, внутреннее дело страны, её народа. Но второе, что я хотела бы сказать, это, конечно, что невозможно не поделиться изумлением в связи с тем, что в рассуждениях о преимуществах сотрудничества с Россией кому-то удалось усмотреть призывы к отказу от суверенитета страны>, - отметила Захарова.

По ее словам, особо удивительно это звучит на фоне многочисленных высказываний армянских общественных деятелей, чиновников и руководства Армении о целесообразности вступления в Европейский союз, принятия Армении в апреле 2025 года закона о начале соответствующего процесса. <Что там как бы правоохранительные органы на этот счёт думают в Армении? Дали уже оценку, квалификацию на этот счёт, просто для нашей информации?>, - вопросила официальный представитель МИД РФ.

По мнению Марии Захаровой, членство в Европейском союзе, <конечно же, предусматривает существенные ограничения суверенитета, и об этом там говорится прямо>. <Там нет возможности иначе это прочитать. Вступающие в Европейский союз должны отказаться от части суверенитета, например, при принятии внешнеполитических решений. Они же требуют от кандидатов, даже ещё на начальном этапе, не своих государств-членов, а своих кандидатов, например, применять санкции в отношении тех, кого Европейский союз назвал своим врагом и так далее, и так далее. Конечно, это есть отказ от суверенитета в области права, монетарной политики, миграционного режима и многих других сфер. Однако почему- то ни о какой уголовной ответственности, уголовных делах за поддержку евроустремлений в Армении не слышно и не видно. Не то, чтобы хотелось, но просто если такая практика уже существует, а именно рассмотрение заявлений разных представителей общественности на предмет призывов к лишению Армении суверенитета якобы, надо, значит, идти дальше и анализировать с этих же точек зрения другие заявления.

Убеждены, что обсуждать в публичном пространстве внешнеполитический курс государства и подходы к взаимодействию с соседями - вообще-то нормальная, здоровая практика в любом демократическим обществе, в котором уважается свобода слова>, - отметила она.

Представитель российского МИД выразила надежду, что судебные органы Армении смогут избежать политизированного подхода при исполнении своих обязанностей.

<Потом мне кажется, честно говоря, что как вот он заявил, Вардан Гукасян, сейчас, я цитату записала: <вступление Армении в союзное государство с Россией>. Но я хочу сказать, что, например, Армения находится в СНГ, в ОДКБ, в ЕАЭС, о чём руководство Армении говорило неоднократно и рассказывало о тех бонусах, которые есть. И о проблемах рассказывало, но и о бонусах, которые Армения, армянский народ получают. Это как рассматривается? Как нормальные заявления или ненормальные? Тоже вот хотелось бы понять>, - заключила Мария Захарова.