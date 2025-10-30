Четверг, 30 Октября 2025 22:51

АрмИнфо. В Елисейском дворце премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Французской Республики Эммануэль Макрон обсудили ряд вопросов повестки армяно-французских стратегических отношений.

В частности, как сообщает пресс-служба армянского правительства, были затронуты темы сотрудничества в сферах экономики, инфраструктуры и в других отраслях. Никол Пашинян и Эммануэль Макрон вновь подчеркнули, что двустороннее сотрудничество имеет стратегическое значение, и выразили готовность продолжать последовательные шаги в этом направлении.

Затем были обсуждены вопросы регионального значения. Президент Франции вновь поздравил с установлением мира с Азербайджаном и подчеркнул безоговорочную поддержку Францией суверенитета Армении и укрепления мира.

Состоялся обмен мнениями о проекте TRIPP и шагах по разблокированию коммуникационных путей в регионе. В этом контексте премьер-министр коснулся хода реализуемых работ.

Никол Пашинян и Эммануэль Макрон также обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием сотрудничества Армения-Европейский союз. Стороны подчеркнули важность последовательного расширения отношений в рамках новой повестки партнерства Армения- ЕС.