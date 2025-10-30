Четверг, 30 Октября 2025 17:42

АрмИнфо. Министр труда и социальных вопросов Арсен Торосян считает, что пропорциональный список партии "Гражданский договор" на парламентских выборов 2026 года должны возглавлять члены партии, несмотря на то, что закон допускает наличие 30% внепартийных кандидатов. Об этом он заявил сегодня, 30 октября, на брифинге с журналистами.

Как напомнил в этом ключе министр, согласно избирательному кодексу, первые 30 номеров списка будут определены высшим органом партийного собрания. В частности, как пояснил Торосян, это будет осуществляться посредством тайного голосования. "Кандидата же на пост премьер-министра определяет собрание, и им становится тот, кто возглавит список, то есть первый номер", - добавил Торосян.

Касаясь возможности формирования новых кадров, министр подчеркнул, что не видит ничего плохого в привлечении новых коллег. Однако он напомнил, что если кандидат не является членом "Гражданского договора", ему потребуется гарантия хотя бы от одного представителя партии. "Что касается однопартийцев, то любой из них может быть включен в список", - добавил глава Минсоцтруда.

При этом Торосян заявил, что сам не собирается давать гарантии на вступление никому, поскольку считает, что список должны возглавлять исключительно члены партии.

Министр также коснулся достаточно высоких членских взносов в партию при вступлении в размере 1.5 млн драм, и напомнил, что бюджет партии формируется за счет членских взносов, которые составляют 3% от зарплаты членов партии. По его словам, расчет сделан таким образом, чтобы те, кто ранее не являлся членом правящей силы покрыли ту сумму, которую платит рядовой представитель партии в течении года.

"Таким образом, те, кто не является членами партии, не платит членских взносов, которые в годовом разрезе составляют около 1 миллиона драм. По этой причине разница в взносах компенсирует возмещает этих средств", - сказал министр.

Он также заверил, что сегодня нет никаких причин проводить досрочные парламентские выборы, и выразил убеждение, что их политическая сила вновь получит большинство по итогам парламентских выборов 2026 года.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале процесса формирования пропорционального списка правящей в Армении партии "Гражданский договор" на следующих парламентских выборах. Решением правления партии, кандидаты могут выдвигать свои кандидатуры для включения в пропорциональный список с 1 по 30 ноября 2025 года включительно. Правление партии осуществляет регистрацию кандидатов с 1 по 31 декабря 2025 года. До 5 февраля 2026 года зарегистрированные члены партии должны уплатить регистрационный взнос в размере 500 тыс. драмов, а не члены - 1 млн 500 тыс. драмов. Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года.