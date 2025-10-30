Четверг, 30 Октября 2025 16:55

АрмИнфо. Первопрестольный Святой Эчмиадзин будет всеми законными средствами добиваться восстановления своих прав на монастырь Ованаванк в Арагацотнской области, устранения последствий посягательств на свободу совести, защиты духовной и канонической жизни верующих и обеспечения нормального служения духовенства. Об этом говорится в заявлении Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

В Армянской Апостольской Церкви подчеркнули, что непрекращающиеся гонения на Церковь со стороны властей Армении в последние дни приобрели новые, беспрецедентные проявления.

"После кощунственной постановки Святой Литургии в Ованаванке Арагацотнской епархии при непосредственном участии правоохранительных органов и при участии обструкционистских групп, Ованаванк был захвачен, в результате чего духовное служение назначенных там священников - отца Саркиса Саргсяна и отца Манука Зейналяна - нарушается. Одновременно со стороны обструкционистских групп звучат угрозы и призывы к насилию в отношении назначенных священнослужителей", - заявилив Эчмиадзине.

При этом в ААЦ заметили, что действия, осуществляемые в Ованаванке под покровительством властей под видом ритуалов, являются осквернением, не имеют духовной ценности и недействительны, а церковь Ованаванк подлежит переосвящению.

Отметим, 26 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян, министр обороны Сурен Папикян, другие должностные лица, члены правящей партии "Гражданский договор" присутствовали на литургии, которую отслужил расстриженный Степан Асатрян. С раннего утра в селе Ованаван наблюдалось скопление сил полиции, а территорию монастыря охраняли многочисленные сотрудники службы безопасности. Последние ограничили вход журналистов в церковь, так как на литургии присутствовал

Н.Пашинян. Вместе с расстригой Асатряном мероприятие провел действующий иерей Тарон Унанян из монастыря Агарцин Тавушской области. В тот же день вечером Пашинян заявил, что на следующей неделе во второй раз примет участие в литургии лишенного сана иерея Степана Асатряна в Ованаванке. По его словам, эти литургии являются частью программы "освобождения Первопрестольного Святого Эчмиадзина и обновления Армянской Апостольской церкви". Кроме того, стало известно, что Асатрян отказывающийся покинуть монастырь, сменил замки на дверях и не позволяет новоназначенным священнослужителям занять место несения духовной службы.