АрмИнфо. Kомандир взвода батальона Патрульной службы полиции Сюникской области и патрульные полицейские того же взвода по предварительному сговору, в составе группы и по подстрекательству бывшего инспектора Дорожной полиции не исполнили свои служебные обязанности на месте дорожно- транспортного происшествия, в результате чего был причинен значительный ущерб законным интересам государства и страховой компании.

Как сообщает Антикоррупцуонный комитет, в ходе предварительного расследования установлено, что в октябре 2024 года в городе Горис водитель во время движения совершил столкновение с двумя транспортными средствами, после чего прибывший на место происшествия командир взвода батальона патрульно-постовой службы Сюникской области и подчиненные ему сотрудники ППС, будучи проинформированными о том, что водитель является родственником бывшего инспектора ДПС и, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения, умышленно не исполнили свои служебные обязанности по подстрекательству вышеуказанного бывшего должностного лица.

В частности, патрульные не приняли надлежащих мер по изъятию документов у водителя, проведению проверки на трезвость и предоставлению полученных данных следователю. Более того, вместо указанного водителя была установлена личность другого лица, проведена проверка на трезвость, после чего в информационную систему внесена ложная информация об этом, а следователю предоставлена поддельная квитанция того же содержания, в результате чего страховая компания лишилась возможности взыскать с лица, причинившего ущерб в ДТП, 1 178 950 драмов, возмещенных пострадавшим водителям в установленном законом порядке с лица, причинившего ущерб.

Командиру батальона патрульной службы Сюникской области предъявлено обвинение по статье 441, части 2, пункту 4 Уголовного кодекса Республики Армения за злоупотребление должностными полномочиями в составе группы. Обвинения предъявлены также еще 6 лицам, в том числе 3 патрульным и бывшему инспектору дорожной полиции. Командиру взвода избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а одному из патрульных - отстранение от должности и запрет на отсутствие. Ущерб, причинённый страховой компании, был возмещен в полном объёме в ходе предварительного расследования.

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении вышеуказанных 7 лиц завершено, материалы уголовного дела направлены в Антикоррупционный суд Республики Армения с обвинительным заключением.