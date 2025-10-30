Четверг, 30 Октября 2025 15:44

АрмИнфо. 30 октября в районе 9:00 на перегоне Спитак-Арчут произошло столкновение грузового поезда компании «Южно-Кавказская железная дорога» с пересекающим пути автомобилем, в результате чего есть один погибший.

Столкновение произошло на неохраняемом переезде, когда водитель автомобиля, не реагируя на дорожные знаки и предупредительные сигналы локомотива, выехал на пути и оказался перед поездом. Локомотивная бригада приняла все меры по предупреждению столкновения, но звуковые сигналы и экстренное торможение поезда не позволили избежать трагического столкновения.

Компания «Южно-Кавказская железная дорога» выражает соболезнования родственникам и близким погибшего, а также призывает граждан строго соблюдать правила переезда через железнодорожные пути.