Четверг, 30 Октября 2025 15:32

АрмИнфо. Возбужденное в отношении российского бизнесмена армянского происхождения, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна уголовное преследование и инкриминируемые ему действия полностью выходят за рамки правовой логики, поскольку барьер политического преследования до сих пор не преодолен. Об этом говорится в заявлении адвокатов Самвела Карапетяна, опубликованное на Фейсбук.

Защита посчитала необходимым довести до сведения общественности, что Кассационный суд разработал "правовой" инновационный механизм.

"Согласно этому механизму апелляция заместителя Генерального прокурора на правовые позиции, содержащиеся в ранее вынесенных судебных решениях о продлении срока содержания под стражей, была принята к производству, в то время как поданная нами кассационная жалоба, касавшаяся незаконности двухмесячного продления срока содержания под стражей и вынесенного решения, по ряду правовых оснований не была принята к производству. Кассационный суд отдельно рассмотрит эти действия в контексте отказа в правосудии и политического преследования", - говорится в сообщении адвокатов.

Они также посчитали необходимым отметить, что следственная группа, состоящая из 53 следователей, с 16 октября в очередной раз продемонстрировала явное и решительное бездействие, не предприняв никаких процессуальных действий.

Адвокаты также напомнили, что 16 октября 2025 года Антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство следственной группы, продлив срок содержания под стражей Карапетяна на один месяц. "Суд вновь установил отсутствие обоснованных подозрений в экономических преступлениях, в которых Самвел Карапетян был обвинен в июле. Следственная группа не прекратила производство по делу, но, по всей видимости, включила в ходатайство новые сведения. Более того, суд также установил отсутствие даже обоснованных подозрений в новых экономических обвинениях, предъявленных 7 октября 2025 года", - напомнила защита.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег. В октябре Антикоррупционный суд в очередной раз продлил арест Карапетяна, на этот раз еще на месяц.