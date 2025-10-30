Четверг, 30 Октября 2025 15:20

АрмИнфо. Участие президента ГК "Ташир", мецената Самвела Карапетяна в становлении Республики Армения неоценимо, и помогать ему - моё личное дело. Об этом 30 октября в беседе с журналистами заявил бывший премьер-министр РА Овик Абрамян.

"Самвел Карапетян внёс огромный вклад в развитие нашей страны с момента обретения ею независимости", - сказал он.

На вопрос, почему он не участвует в митингах в поддержку Самвела Карапетяна, бывший премьер-министр отказался комментировать.

"Это моё личное дело", - сказал Овик Абрамян.

Напомним, 18 июня сотрудники правоохранительных органов задержали, а затем суд заключил под стражу крупного предпринимателя, главу группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна по обвинению в призывах к свержению конституционного строя только потому, что последний, выступая в защиту Армянской Апостольской Церкви, заявил, что "мы вмешаемся по-своему в этот вопрос, если политики не смогут выполнить эту функцию".