Четверг, 30 Октября 2025 15:17

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и исполнительный директор "Международного фонда в поддержку общественно значимых медиа" (IFPIM) Нишант Лалвани подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, меморандум был подписан на полях 8-го Парижского форума мира. Подписанием документа Армения официально присоединяется к Фонду в статусе страны-члена целевого региона, что позволит содействовать продвижению медиаграмотности в Армении, а также развитию независимой и основанной на фактах журналистики.