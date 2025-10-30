Четверг, 30 Октября 2025 13:56

АрмИнфо. <На данный момент новостей нет, поисковые работы продолжаются в том же теме>, - сказал в ходе брифинга 30 октября губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян, комментируя пропажу трехлетнего Тиграна Ованесова в с. Цапатах Гегаркуникской области.

Отметив, что возбуждено уголовное дело, он заявил, что никаких версий не исключается. Следовательно, работы ведутся по всем возможным направлениям, однако следов пока никаких не выявлено.

Вместе с тем губернатор заметил, что семье в ближайшее время будет оказано определённое финансовое содействие. Помимо этого, ведутся обсуждения с Министерством труда и социальных вопросов с целью определения дальнейших шагов в контексте оказания поддержки.

Отметим, что 27 октября, около 16:30 в с. Цапатах при невыясненных обстоятельствах пропал 3- летний ребенок Тигран Ованесов. В его поисках задействованы свыше 500 человек - полицейские, сотрудники Службы спасения, кинологи и волонтеры. Задействованы БПЛА и другие технические средства.