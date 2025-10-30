Четверг, 30 Октября 2025 13:54

АрмИнфо. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (CTBTO) Роберт Флойд высоко оценил роль сейсмической станции системы IRIS /GNI в Гарни в регистрации сильных землетрясений, происходящих в мире, а также в обеспечении секретных ядерных испытаний и наблюдения за ними. Об этом он заявил в рамках обсуждения с армянскими коллегами процесса подготовительных работ к предстоящему в стране региональному семинару по сейсмической безопасности в 2026 году.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), с 1991 года данные, записанные сейсмической станцией IRIS/ GNI в Гарни, передаются также по спутниковой связи в сейсмологическую лабораторию Альбукерке (США) и Международный центр CTBTO в Австрии. В рамках визита члены делегации осмотрели смотровой тоннель и ознакомились с процессом регистрации сейсмических данных в режиме реального времени.

"Мы рады, что в регионе есть подобная структура, способная без проблем и на высоком уровне регистрировать сейсмические данные. Я думаю, что нам предстоит пройти еще достаточно долгий путь вместе", - отметил исполнительный секретарь CTBTO.

Делегация, как сообщили в Министерстве, посетила также геофизическую обсерваторию Гарни ГНКО "Территориальная Служба сейсмической защиты" МВД. В рамках визита директор Территориальной службы сейсмической защиты Сос Маргарян представил активные зоны разломов в Армении, выводы и уроки Спитакского землетрясения и шаги, направленные на снижение сейсмической уязвимости, а также текущие программы службы, процесс модернизации оборудования и перспективы переподготовки молодых специалистов за рубежом.