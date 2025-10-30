Четверг, 30 Октября 2025 13:34

АрмИнфо. Правительство Армении 30 октября на очередном заседании внесло изменения в государственную программу жилищной поддержки семей, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха.

Программа поддержки обеспечения жильем семей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха была утверждена 16 мая 2024 года, 14 июня был утвержден порядок реализации государственной программы. Программа состоит из трех компонентов. Один компонент - приобретение квартиры или частного дома посредством выдачи сертификата, второй - выдача сертификата на строительство частного дома, третий - погашения ипотечного кредита. Бенефициарами программы являются семья, вынуждено перемещенные из Нагорного Карабаха после 27 сентября 2020 года, если все члены семьи, в том числе несовершеннолетние, имеют гражданство Армении. Площадь приобретаемой квартиры не должна быть менее 12 квадратных метров на одного члена семьи, а цена на квартиру не может превышать 55 млн. драмов. Программа не коснется семей из Кашатага (Лачина), а также семей, где хотя бы один человек владеет жилой недвижимостью в Армении на момент подачи заявления.

Как говорится в пояснении к документу, по состоянию на 14 октября 2025 года сертификат получили 3087 семей, из которых 1102 реализовали его, в том числе 961 - по компоненту приобретения недвижимости, 10 - по компоненту строительства индивидуального жилого дома и 131 - по компоненту погашения текущего ипотечного кредита.

<Согласно пункту 7 программы, состав бенефициара определяется на основании совместного заявления всех членов семьи, при этом в заявлении обязательно должны присутствовать заявитель, ее супруг (супруг) (в случае зарегистрированного брака) и все несовершеннолетние дети. Однако на практике встречаются случаи, когда в случае зарегистрированного брака жена не может подать заявление-заявление, поскольку муж признан безвестно отсутствующим на основании решения суда>, - говорится в документе.

В связи с этим предлагается не распространять условие обязательного членства в бенефициарной ячейке программы не будет распространяться на тех членов семьи, которые признаны безвестно отсутствующими на основании решения суда. Это позволит другим членам семьи, соответствующим основным условиям программы, воспользоваться программой.

Члены семей-бенефициаров, являвшиеся несовершеннолетними по состоянию на 19 сентября 2023 года, но которым на момент подачи заявления-заявления исполнилось 18 лет, при желании получат возможность получить свидетельство как отдельная семья. В этом случае условие обязательного членства в семейной ячейке на данное лицо не будет распространяться.

Проектом также предлагается установить минимальное количество документов, представляемых семьями, обращающимися в межведомственную комиссию, равным 1, если речь идет о периоде с 12 декабря 2022 года до даты переселения.

Одновременно уточняется, что данные о новорожденном ребенке добавляются к выданному свидетельству о праве на приобретение квартиры или квартиры в строящемся здании или приобретении индивидуального жилого дома или строительстве индивидуального жилого дома.

Отметим, что сегодня кабмин одобрил привлечение кредита в $250 млн от АБР для решения жилищных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

Напомним, что согласно решению от 16 мая 2024 года, финансирование проекта будут осуществлять банки-партнеры, сумму поддержки и проценты по ней будет выплачивать Правительство. Если в результате выдачи сертификата сформируется положительный остаток, то будет создана возможность направить их в следующие три направления. Первое - покупка земельного участка сельского назначения стоимостью до 5 млн. драмов. Второе - если приобретенная недвижимость требует ремонта, ее можно отремонтировать на сумму до 4 млн. драмов, кроме того, есть возможность покупки мебели и бытовой техники на сумму до 2 млн драмов. Для строительства дома бенефициар должен выбрать один из утвержденных типовых проектов, а строить может только лицензированная в Армении строительная организация. Если бенефициар не имеет земельного участка для строительства частного дома, то власти дадут возможность направить до 3 миллионов драмов из суммы поддержки на приобретение земельного участка, площадь которого не должна быть менее 400 квадратных метров.

Программа прекращается, если двое из взрослых членов семьи моложе 55 лет или один из несовершеннолетних находится за пределами Армении более 183 дней в течение одного календарного года (за исключением случаев учебы в ряде учебных заведений). В этом случае права собственности на недвижимость передаются государству.