Четверг, 30 Октября 2025 12:57

АрмИнфо. Правительство Армении 30 октября на очередном заседании одобрило сокращение срока обязательной военной службы в армии с 24 до 18 месяцев, начиная с зимнего призыва 2025 года. Документ с поправками в закон <О воинской службе и статусе военнослужащего> будет направлен на рассмотрение в Национальное собрание в неотложном порядке.

Как заявил замминистра обороны Арман Саркисян, процесс укомплектования ВС в рамках зимнего начнется с 7 января 2026 года. 18-месячный срок не будет распространяться на тех, кто до этой даты, по состоянию на 1 января 2026-го, еще будет находиться на срочной службе.

Как говорится в пояснении к документу, программа Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы предусматривает сокращение срока обязательной военной службы за счёт увеличения контрактной службы.

<В последние годы были предприняты эффективные шаги по расширению контрактной военной службы в виде программы <Защитник Отечества> (число бенефициаров программы составляет 4220, по данным МО), внедрения профессиональной сержантской системы, системы аттестации военнослужащих, а также процесса организации контрактной военной службы с сохранением досрочной военной пенсии в приграничных воинских частях, результаты которых оцениваются как положительные и способствуют повышению привлекательности и расширению контрактной военной службы.

В этой связи было признано целесообразным сократить 24-месячный срок обязательной военной службы для рядового состава на 6 месяцев, начиная с зимнего призыва 2025 года, установив 18-месячный срок обязательной военной службы>, - говорится в документе.