АрмИнфо. 30 октября в Национальном Собрании РА продолжилась 12-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ.

Содокладчики представили на обсуждение доклады, принятые в четырёх комитетах. Содокладчиками по вопросу "О будущем Восточного партнёрства и новых перспективах политики расширения ЕС во имя мира, безопасности и стабильности в регионе", принятому на заседании Комитета по политическим вопросам, правам человека и демократии, выступили депутат Европейского парламента Оливер Шенк и представитель Украины Иван Крулько.

Оливер Шенк подчеркнул, что в последние годы Восточное партнёрство стало одним из важнейших краеугольных камней Европейского Союза. Говоря о документе, докладчик отметил: "Восточное партнёрство должно теснее сотрудничать с ЕС в вопросах безопасности, обороны, энергетической политики и уделять особое внимание гражданскому обществу, независимым СМИ и демократическим движениям. В свете этих новых политических приоритетов мы призываем провести саммит Восточного партнёрства в 2027 году, чтобы объединить государства-члены ЕС, страны-партнёры и гражданское общество для утверждения нового видения на ближайшее десятилетие>. По словам депутата Европарламента, Восточное партнёрство должно стать стратегическим инструментом. <Те, кто придерживается европейских ценностей, получат нашу поддержку, а те, кто этого не делает, столкнутся с последствиями", - заключил докладчик.

Представляя документ, Иван Крулько отметил, что он представляет будущее Восточного партнёрства, а также новые перспективы для политики расширения ЕС.

Доклад "Содействие справедливой торговле, сотрудничеству и инвестициям между ЕС и странами Восточного партнёрства путём поддержки взаимосвязанности, перехода к зелёной экономике и развития инфраструктуры" был представлен на обсуждение Марией Карапетян, сопредседателем Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ, главой делегации Национального Собрания в этой структуре. "Мы верим в идею новой европейской стратегии "Глобальные ворота>, подчеркивая, что это не только экономическая инициатива, но и стратегический фреймворкЭ, - заявила Мария Карапетян, добавив, что "Глобальные ворота" - это модель, основанная на прозрачности, стабильности и равноправном партнерстве. По словам докладчика, эта связь должна сочетаться с гарантиями надлежащего управления, верховенства права и интеграции, а независимость судебной системы и меры по борьбе с коррупцией имеют важное значение. Эта резолюция призывает к поддержке МСП, предприятий, возглавляемых женщинами ради инклюзивного роста. В рамках данной темы Мария Карапетян привела примеры Украины, Молдовы, Грузии, Азербайджана и Армении. В этой связи она рассказала о широких возможностях, которые открывает инициированный правительством Армении проект "Перекрёсток мира" для разблокировки региональной инфраструктуры.

Затем депутат Европейского парламента Пьерфранческо Маран представил доклад о будущем взаимосвязанной энергетики. Целью документа является ускорение развития энергетических отношений, предотвращение политического вмешательства и, посредством постоянного сотрудничества, достижение энергетического суверенитета. Было отмечено, что украинская делегация внесла две поправки.

Затем был упомянут доклад "Великий горизонт Европы открыт для лучших исследований", обсуждённый и принятый на заседании Комитета по социальным вопросам, занятости, образованию, культуре и гражданскому обществу. Документ представила сопредседатель, глава делегации Национального Cобрания в структуре Мария Карапетян. Говоря о важности доклада, Мария Карапетян отметила: "Мы живём в эпоху геополитического давления, где существуют конкуренция, вызовы, и странам необходимо инвестировать в научные системы, чтобы выжить в быстро меняющейся среде и глобальной конкурентоспособности". Украинская делегация представила предложения по документу.

В конце сессии обсуждаемые доклады были приняты голосованием. Затем были представлены результаты обсуждений в рабочих группах и планы на будущее. Итоги работы сессии подвели сопредседатели 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Мария Карапетян и Сергей Лагодинский, отметившие продуктивность дискуссий и дебатов.