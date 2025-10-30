Четверг, 30 Октября 2025 11:41

АрмИнфо. Начинается процесс формирования пропорционального списка правящей в Армении партии "Гражданский договор" на следующих парламентских выборах. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, решением правления партии, кандидаты могут выдвигать свои кандидатуры для включения в пропорциональный список "ГД" на парламентских выборах 2026 года с 1 по 30 ноября 2025 года включительно. Самовыдвижение осуществляется путем направления соответствующего письма на адрес электронной почты [email protected], к которому необходимо приложить автобиографию. Лица, не являющиеся членами партии "Гражданский договор", должны также приложить к письму информацию о рекомендации как минимум одного члена правления партии "Гражданский договор". Правление партии осуществляет регистрацию кандидатов с 1 по 31 декабря 2025 года. До 5 февраля 2026 года зарегистрированные члены партии должны уплатить регистрационный взнос в размере 500 тыс. драмов, а не члены - 1 млн 500 тыс. драмов.