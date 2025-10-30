Четверг, 30 Октября 2025 11:40

АрмИнфо. Установление дипломатических отнощений с Турцией и открытие границ - это всего лишь вопрос времени. Об этом заявил премьер Никол Пашинян 29 октября в ходе дискуссии на тему <На перекрестке лидерства> в рамках VIII Парижского форума мира.

По словам премьера, между Арменией и Турцией уже сформировался позитивный диалог. В настоящее время существенных препятствий для открытия армяно-турецкой границы и установления дипломатических отношений между двумя странами нет, добавил он.

<Я думаю, что это произойдет, но насколько быстро - уже другой вопрос. Мы приближаемся к этапу, когда у нас будут полноценные дипломатические отношения, открытые границы, экономическое и политическое сотрудничество, и мы станем нормальными соседями>, - сказал Пашинян.