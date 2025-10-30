Четверг, 30 Октября 2025 11:06

АрмИнфо. Еще в 2024 году Конституционный суд РА решил, что Конституция страны не содержит территориальных претензий к соседним странам. Об этом заявил премьер Никол Пашинян 29 октября в ходе дискуссии на тему <На перекрестке лидерства> в рамках VIII Парижского форума мира, отвечая на вопрос о том, не помешало ли наличие в Конституции РА ссылки на Декларацию независимости, в которой содержится упоминание на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха и собирается ли Армении пересмотреть данный пункт.

Пашинян признал, что Азербайджан регулярно поднимает этот вопрос. Однако Высший судебный орган страны - Конституционный суд РА исключил наличие территориальных претензий в Основном законе страны. Более того, в тексте проекта соглашения между Арменией и Азербайджаном есть множество положений о том, что стороны не имеют таких претензий к друг другу и отказываются от них в будущем.

<В парафированном соглашении о мире всевозможные вопросы, очевидные темы уже нашли решение. То есть нет такой проблемы, о которой вы упоминаете. Следовательно, даже, если могут иметь место предположения, или утверждения, то мирное соглашение касается всех вопросов. Наилучшим решением для закрытия всех вопросов всего лишь надо заключить и ратифицировать мирный договор, после чего он приобретет наивысшую юридическую силу и не даст повода для иных трактовок>, - резюмировал Никол Пашинян.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает на изменении Конституции РА, без чего <заключение мирного договора между Баку и Ереваном будет невозможно>. В связи с этим, когда еще в начале 2024-го г. премьер Никол Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция, которая <сделает РА более жизнеспособной в новых геополитических условиях>, визави премьера заявили, что инициатива исходит из Баку, в основном с целью исключить из Конституции ссылки на Декларацию о независимости, в которой содержится упоминание на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. В мае с.г. Пашинян выразил мнение, что текст декларации не предполагает существования независимого государства Армения. <Это просто невозможно... Я могу сказать, что в новой конституции Армении не должно быть отсылки на Декларацию о независимости. Но решать народу Армении>,- заверил премьер.