АрмИнфо. Воспитание устойчивости к информационному манипулированию должно начинаться с образования: речь премьер-министра Пашиняна. Об этом в Париже на Международной конференции высокого уровня по информационной целостности и независимым СМИ, проходящей в рамках 8-го Парижского форума мира, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, которые цитирует пресс-служба правительства РА, в настоящее время целостность информационного пространства и независимость СМИ подвергаются беспрецедентному испытанию. "Это не просто технические или отраслевые проблемы, это фундаментальные вопросы, затрагивающие саму суть демократии, мира и устойчивого развития. Для меня, как бывшего журналиста, эта тема представляет особый интерес. Для Армении, как и для любой демократии, крайне важно развитие плюралистических, прозрачных и независимых СМИ. Правительства должны создавать все необходимые условия для обеспечения реальной независимости СМИ. Однако в нынешние меняющиеся времена мы должны обеспечивать независимость СМИ не только от государства. В связи с растущими тенденциями к манипулированию и вмешательству в информационное пространство защита независимости СМИ от других становится вопросом национальной безопасности. И это подводит нас к самым корням медиа и их природе. В чем суть медиа и чему оно должно служить? Я убежден, что роль медиа - служить общественному интересу во всех его аспектах: контролировать деятельность правительства, бороться с коррупцией и содействовать реформам", - сказал Пашинян.

Он отметил, что после Бархатной революции 2018 года Армения продемонстрировала ощутимый прогресс по всем авторитетным международным индексам, связанным со свободой прессы. Согласно Всемирному индексу свободы прессы, с 2019 по 2024 год Армения поднялась с 80-го на 34-е место среди 180 стран с точки зрения свободы СМИ. "Мы продолжаем укреплять нашу медийную среду и поддерживать журналистскую честность как важнейшее общественное благо, осознавая, что демократия - это не конечная цель, а постоянная борьба за защиту и укрепление принципов, на которых она зиждется. В то же время мы должны осознать всю серьезность современных вызовов: гибридные угрозы, экспоненциальный рост искусственного интеллекта, размывание границ между правдой и ложью, использование дезинформации в качестве оружия. Эти угрозы не абстрактны, они реальны, непосредственны и глобальны. Они бросают вызов основам демократического управления, общественному доверию, поляризуют общество и ослабляют демократические институты изнутри. Современный информационный ландшафт с его беспрецедентной скоростью и масштабами требует от всех нас новых обязательств. Искусственный интеллект развивается, и манипуляции контентом становятся всё более изощренными, поэтому наши коллективные усилия должны быть сосредоточены на защите истины, защите независимой журналистики и построении обществ, которые информированы и не введены в заблуждение. Манипулирование и вмешательство в информационное пространство становятся растущей проблемой безопасности во всем мире. Мы считаем, что противодействие этим угрозам требует подлинного сотрудничества между государствами-единомышленниками, разделяющими основные ценности прав человека, демократии и верховенства права, а также взаимной приверженности основанному на правилах международному порядку. В этом контексте мы считаем, что воспитание устойчивости к информационному манипулированию должно начинаться с образования, поскольку сегодня развитие технологий полностью изменило представление о традиционных медиа. Каждый из нас, имея в руках смартфон, становится потенциальным создателем медиа-контента. И это подчеркивает важность медиаграмотности каждого человека. Нам необходимо образование, которое на когнитивном, социально-эмоциональном и поведенческом уровнях продвигает такие ценности, как недискриминация, уважение к разнообразию и правам других людей, независимо от их этнической или религиозной принадлежности. В то же время именно образование, являясь мощным инструментом воспитания подрастающего поколения, может быть использовано в недобросовестных целях", - подчеркнул премьер-министр РА,

Он указал на важность содействия подлинному диалогу - между народами, между сообществами, между поколениями. Диалогу, который будет инклюзивным, основанным на фактах и взаимном уважении. В мире, где столь многие разговоры рискуют превратиться в параллельные монологи, необходим диалог, потенциал развития которого пока не имеет видимых пределов. И здесь Армения готова и желает внести свой вклад в эти коллективные усилия. "Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность защите свободных и независимых СМИ, защите цифрового пространства и, совместно со всеми нашими международными партнерами, продвижению глобального информационного пространства, основанного на правде, прозрачности и уважении. Признавая важность здоровых информационных экосистем во всем мире, Армения также планирует присоединиться к "Международному фонду в поддержку общественно значимых медиа" в качестве государства-участника, относящегося к фокус-региону", - резюмировал свое выступление глава армянского правительства.