Четверг, 30 Октября 2025 10:33

АрмИнфо. Предлагаемый властями подход "боев без правил" в политической сфере не обойдет стороной никого, даже тех, кто занял внешне нейтральную или пассивную позицию. Об этом на своей странице в Facebook пишет секретарь оппозиционной фракции "Честь имею" Национального Собрания Армении Тигран Абрамян.

По его словам, власти страны определили приоритеты и планомерно продвигаются вперед, беря на прицел бывших президентов, Первопрестольный Эчмиадзин, деятелей, занимающих лидирующие позиции в политике, авторитетных в общинах людей и лидеров.

"Как бы власти ни пытались "игнорировать происходящее вокруг Давида Амбарцумяна или показать, что на самом деле это было обычная атака, но поднявшийся вокруг него шум, последовавшие за ним события и нервная реакция властей говорят об обратном. Пашинян постоянно действует в логике "Ва- банка", которая, с одной стороны, ставит под сомнение общественные интересы, а с другой - обеспечивает напряженную и враждебную атмосферу во внутриобщественных отношениях", - отметил депутат НС.