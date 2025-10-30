Четверг, 30 Октября 2025 10:31

АрмИнфо. На полях Парижского форума мира состоялась встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна с председателем Палаты представителей Королевства Бельгия, руководителем фракции "Новый Фламандский альянс" Петером де Рувером.

Как передает пресс-служба правительства, в ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Арменией и Бельгией, подчеркнув важность расширения политического диалога и межпарламентского сотрудничества.

Пашинян представил реализуемые правительством Армении демократические реформы, а также усилия по установлению мира и стабильности в регионе.

Петер де Рувер, в свою очередь, отметил, что Бельгия высоко ценит демократический путь Армении и поддерживает инициативы, направленные на установление мира.

Стороны коснулись вопросов экономического сотрудничества между Арменией и Бельгией, а также возможностей углубления партнерства Армения-ЕС.