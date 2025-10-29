Среда, 29 Октября 2025 20:53

АрмИнфо.На полях Парижского форума мира премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду.

Как передает пресс-служба правительства РА, Пашинян поздравил Санду с победой на недавних президентских выборах и пожелал ей новых успехов в продвижении повестки демократического развития Молдовы.

Президент Молдовы, в свою очередь, поздравила премьер-министра с достигнутыми 8 августа в Вашингтоне договорённостями и последовательными усилиями Армении по установлению устойчивого мира в регионе.

Собеседники обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Арменией и Молдовой, вопросы продвижения демократических реформ и региональной безопасности. Стороны подтвердили важность взаимной поддержки на международных площадках, а также готовность к расширению сотрудничества.

Премьер-министр Пашинян и президент Санду подчеркнули важность постоянного и конструктивного диалога.